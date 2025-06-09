09 июня 2025

Шаурма подорожала в Свердловской области. Инфографика

В Свердловской области стоимость начинки для шаурмы выросла на 5,45% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильнее всего в шаурме за год подорожала капуста
Сильнее всего в шаурме за год подорожала капуста Фото:

В Свердловской области стоимость основных ингредиентов для шаурмы выросла на 5,45% за год. В расчет было взято такое количество ингредиентов, которое необходимо для приготовления четырех порций домашней шаурмы. Рецепт опубликован в открытых источниках, а актуальные цены — на сайте Росстата. 

Так, с 2024 года начинка шаурмы стала дороже на 19,43 рубля. Куриные окорочка стали стоить 155,96 рубля за 600 граммов (3,25%), капуста белокочанная — 20,23 рубля за 300 граммов (69,14%), помидоры — 84,82 рубля за такой же вес (0,77%). Огурцы подорожали на 3,69%, майонез — на 8,4%, а кетчуп — на 4,98%. 

В целом по России, наблюдается тренд рекордного удорожания шаурмы. В заведениях классическая шаурма подорожала на 39%, стоимость одной порции составила 374 рублей. 

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В Свердловской области стоимость основных ингредиентов для шаурмы выросла на 5,45% за год. В расчет было взято такое количество ингредиентов, которое необходимо для приготовления четырех порций домашней шаурмы. Рецепт опубликован в открытых источниках, а актуальные цены — на сайте Росстата.  Так, с 2024 года начинка шаурмы стала дороже на 19,43 рубля. Куриные окорочка стали стоить 155,96 рубля за 600 граммов (3,25%), капуста белокочанная — 20,23 рубля за 300 граммов (69,14%), помидоры — 84,82 рубля за такой же вес (0,77%). Огурцы подорожали на 3,69%, майонез — на 8,4%, а кетчуп — на 4,98%.  В целом по России, наблюдается тренд рекордного удорожания шаурмы. В заведениях классическая шаурма подорожала на 39%, стоимость одной порции составила 374 рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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