В Свердловской области стоимость основных ингредиентов для шаурмы выросла на 5,45% за год. В расчет было взято такое количество ингредиентов, которое необходимо для приготовления четырех порций домашней шаурмы. Рецепт опубликован в открытых источниках, а актуальные цены — на сайте Росстата.
Так, с 2024 года начинка шаурмы стала дороже на 19,43 рубля. Куриные окорочка стали стоить 155,96 рубля за 600 граммов (3,25%), капуста белокочанная — 20,23 рубля за 300 граммов (69,14%), помидоры — 84,82 рубля за такой же вес (0,77%). Огурцы подорожали на 3,69%, майонез — на 8,4%, а кетчуп — на 4,98%.
В целом по России, наблюдается тренд рекордного удорожания шаурмы. В заведениях классическая шаурма подорожала на 39%, стоимость одной порции составила 374 рублей.
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