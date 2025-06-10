Девелопер «Брусника» завершил реставрацию дома Фомина — объекта культурного наследия на улице Розы Люксембург, 26 в Екатеринбурге. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными арендаторами, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«Для нас важно не просто реставрировать памятники архитектуры и музеефицировать их, а давать им новую жизнь, наделяя современной функцией», — рассказала архитектор-реставратор «Брусники» Светлана Малевич. По ее словам, команда сознательно решила не скрывать изменения, которые претерпело здание за десятилетия. Это позволило сохранить уникальную кирпичную кладку, которая стала ключевым элементом реставрации.
Кирпичи очистили от масляной краски, в результате чего выявились следы многочисленных перестроек — еще со времен первого владельца, мещанина Аверьяна Фоминых. На фасаде можно различить кладку разных периодов, а поврежденные участки восстановили с помощью аутентичного кирпича той эпохи. Помимо этого, были проведены работы по восстановлению исторических окон XIX века, устройству кровли и лестниц, а также полностью обновлены инженерные коммуникации.
Первоначально владельцем этого дома являлся мещанин Аверьян Михайлович Фоминых. В 1920-х годах здание было национализировано и переоборудовано под коммунальные квартиры. В дальнейшем дом неоднократно переходил во владение различных собственников и подвергался многочисленным перестройкам.
В начале 2000-х годов объект прошел через капитальную реконструкцию, в ходе которой были существенно изменены его конструктивные и архитектурные элементы: деревянные перекрытия заменили железобетонными, была реконструирована кровля и проведена перепланировка помещений. Преобразования затронули даже наименование здания: в 2007 году Дом Фоминых был переименован в Дом Фомина.
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