ТМК показала, как будет выглядеть полигон промышленных отходов под Первоуральском. Фото

ПНТЗ построит полигон промышленных отходов под Первоуральском
© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон рассчитан на размещение отходов IV и V классов опасности
Полигон рассчитан на размещение отходов IV и V классов опасности Фото:

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) представила проект нового полигона для размещения промышленных отходов Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Презентация прошла в рамках пресс-тура ко Дню эколога, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

По словам директора по управлению устойчивым развитием ТМК Марии Климовой, эффективное управление отходами — ключевой элемент экологической политики предприятия. «Одна из основных целей экологической политики ТМК — содействие экологическому благополучию регионов присутствия и повышению качества жизни жителей. Для этого критически важно эффективное управление отходами производства — как увеличение доли переработки, так и обеспечение максимально безопасного хранения и захоронения», — подчеркнула Климова. Она добавила, что новый полигон будет создан с учетом практик действующего объекта Волжского трубного завода.

Полигон ПНТЗ рассчитан на размещение отходов IV и V классов опасности. Для защиты окружающей среды проект предусматривает двойной противофильтрационный экран из современных материалов. Всего будет построено 13 карт для захоронения, первая очередь включает пять из них. На аналогичных объектах ТМК до 92% отходов возвращается в переработку, а оставшиеся складируются по современным экологическим стандартам.

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Трубная Металлургическая Компания (ТМК) представила проект нового полигона для размещения промышленных отходов Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Презентация прошла в рамках пресс-тура ко Дню эколога, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. По словам директора по управлению устойчивым развитием ТМК Марии Климовой, эффективное управление отходами — ключевой элемент экологической политики предприятия. «Одна из основных целей экологической политики ТМК — содействие экологическому благополучию регионов присутствия и повышению качества жизни жителей. Для этого критически важно эффективное управление отходами производства — как увеличение доли переработки, так и обеспечение максимально безопасного хранения и захоронения», — подчеркнула Климова. Она добавила, что новый полигон будет создан с учетом практик действующего объекта Волжского трубного завода. Полигон ПНТЗ рассчитан на размещение отходов IV и V классов опасности. Для защиты окружающей среды проект предусматривает двойной противофильтрационный экран из современных материалов. Всего будет построено 13 карт для захоронения, первая очередь включает пять из них. На аналогичных объектах ТМК до 92% отходов возвращается в переработку, а оставшиеся складируются по современным экологическим стандартам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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