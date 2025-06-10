Крупный пожар охватил гаражи с машинами в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге на ВИЗе загорелись гаражи и шесть машин
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП работают 17 огнеборцев
На месте ЧП работают 17 огнеборцев Фото:

В Екатеринбурге на улице Кондратьева вечером 10 июня произошел пожар на автостоянке, который охватил три гаража и шесть машин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По предварительной информации, на площади 50 "квадратов" горят три гаража и шесть автомобилей», — сказали там. По словам очевидца, дымом от пожара затянуло Заречный микрорайон.

Борются с огнем 17 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Одновременно с этим к месту стягиваются все больше прохожих.

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В Екатеринбурге на улице Кондратьева вечером 10 июня произошел пожар на автостоянке, который охватил три гаража и шесть машин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По предварительной информации, на площади 50 "квадратов" горят три гаража и шесть автомобилей», — сказали там. По словам очевидца, дымом от пожара затянуло Заречный микрорайон. Борются с огнем 17 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Одновременно с этим к месту стягиваются все больше прохожих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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