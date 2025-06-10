На месте ЧП работают 17 огнеборцев
В Екатеринбурге на улице Кондратьева вечером 10 июня произошел пожар на автостоянке, который охватил три гаража и шесть машин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По предварительной информации, на площади 50 "квадратов" горят три гаража и шесть автомобилей», — сказали там. По словам очевидца, дымом от пожара затянуло Заречный микрорайон.
Борются с огнем 17 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Одновременно с этим к месту стягиваются все больше прохожих.
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