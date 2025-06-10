ФСБ задержала в Чечне подозреваемого в рейдерском захвате БЦ в Екатеринбурге. Фото

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Амирхана Юсупова отправили в СИЗО (архивное фото)
Амирхана Юсупова отправили в СИЗО (архивное фото) Фото:

Сотрудники свердловского УФСБ при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали в Чечне Амирхана Юсупова, подозреваемого в рейдерских захватах бизнес-центров, включая «Манхэттен», в Екатеринбурге. Мужчина находился в федеральном розыске, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

«Он причастен к серии рейдерских захватов парковочных комплексов и коммерческих структур», — пояснил собеседник. На данный момент Юсупов находится в СИЗО, его обвинили в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в составе ОПГ.

По предварительным данным, Юсупов являлся давним оппонентом Марселя Гасанова, у которого, предположительно, отняли БЦ «Манхэттен». Сейчас следствие устанавливает роль каждого фигуранта.

Стрельба в скандальном бизнес-центре произошла 25 ноября 2022 года. Ранения получили два человека. Конфликт мог быть связан с противостоянием управляющих компаний «Кировская» и «Аурус». По одной из версий, Гасанов участвовал в перестрелке на стороне второй УК, руководителем которой является криминальный авторитет Ахмед Домбаев (известен как Ахмед Шалинский).

Гасанов был взят под стражу в феврале, ему вменяют статью 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В криминальной среде он известен как «решала», а по некоторым неподтвержденным данным, сам называет себя вором в законе, хотя фактически обладает лишь статусом «бродяга».

Марселя считают посредником между Домбаевым и другими лицами. Ахмед получил статус вора в законе во время отбывания десятилетнего срока лишения свободы по обвинению в мошенничестве.

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Сотрудники свердловского УФСБ при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали в Чечне Амирхана Юсупова, подозреваемого в рейдерских захватах бизнес-центров, включая «Манхэттен», в Екатеринбурге. Мужчина находился в федеральном розыске, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Он причастен к серии рейдерских захватов парковочных комплексов и коммерческих структур», — пояснил собеседник. На данный момент Юсупов находится в СИЗО, его обвинили в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в составе ОПГ. По предварительным данным, Юсупов являлся давним оппонентом Марселя Гасанова, у которого, предположительно, отняли БЦ «Манхэттен». Сейчас следствие устанавливает роль каждого фигуранта. Стрельба в скандальном бизнес-центре произошла 25 ноября 2022 года. Ранения получили два человека. Конфликт мог быть связан с противостоянием управляющих компаний «Кировская» и «Аурус». По одной из версий, Гасанов участвовал в перестрелке на стороне второй УК, руководителем которой является криминальный авторитет Ахмед Домбаев (известен как Ахмед Шалинский). Гасанов был взят под стражу в феврале, ему вменяют статью 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В криминальной среде он известен как «решала», а по некоторым неподтвержденным данным, сам называет себя вором в законе, хотя фактически обладает лишь статусом «бродяга». Марселя считают посредником между Домбаевым и другими лицами. Ахмед получил статус вора в законе во время отбывания десятилетнего срока лишения свободы по обвинению в мошенничестве.
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