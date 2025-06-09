В Музее автомобильной техники в Верхней Пышме (Свердловская область) появился новый экспонат — Aurus Senat Limousine L700. Это первый в истории современной России отечественный автомобиль представительского класса, на котором передвигаются первые лица государства. На уникальный экспонат взглянули журналисты URA.RU.
Представленный экземпляр использовался президентом с 2018 по 2022 год. Например, на нем Путин ездил в Санкт-Петербург в 2019 году, в Берлин в январе 2020 года, а также в качестве официального автомобиля для визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию.
Машина надежно защищена и способна сдерживать попадание винтовочной пули на дистанции в 10 метров. Заглянуть внутрь Aurus не получится — это сделано для того, чтобы никто не знал, как устроен автомобиль внутри.
На данном автомобиле с 2018 по 2022 год передвигался Владимир Путин
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В Музее автомобильной техники в Верхней Пышме (Свердловская область) появился новый экспонат — Aurus Senat Limousine L700. Это первый в истории современной России отечественный автомобиль представительского класса, на котором передвигаются первые лица государства. На уникальный экспонат взглянули журналисты URA.RU. Представленный экземпляр использовался президентом с 2018 по 2022 год. Например, на нем Путин ездил в Санкт-Петербург в 2019 году, в Берлин в январе 2020 года, а также в качестве официального автомобиля для визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию. Машина надежно защищена и способна сдерживать попадание винтовочной пули на дистанции в 10 метров. Заглянуть внутрь Aurus не получится — это сделано для того, чтобы никто не знал, как устроен автомобиль внутри.