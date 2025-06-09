В Верхнюю Пышму доставили служебный автомобиль Путина. Фото

Aurus Senat появился в Музее автомобильной техники в Верхней Пышме

10 июня 2025 в 13:22 Размер текста - 17 +

Посетители смогут увидеть Aurus Senat в экспозиции музея Фото: Роман Наумов © URA.RU В Музее автомобильной техники в Верхней Пышме (Свердловская область) появился новый экспонат — Aurus Senat Limousine L700. Это первый в истории современной России отечественный автомобиль представительского класса, на котором передвигаются первые лица государства. На уникальный экспонат взглянули журналисты URA.RU. Представленный экземпляр использовался президентом с 2018 по 2022 год. Например, на нем Путин ездил в Санкт-Петербург в 2019 году, в Берлин в январе 2020 года, а также в качестве официального автомобиля для визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию. Машина надежно защищена и способна сдерживать попадание винтовочной пули на дистанции в 10 метров. Заглянуть внутрь Aurus не получится — это сделано для того, чтобы никто не знал, как устроен автомобиль внутри. На данном автомобиле с 2018 по 2022 год передвигался Владимир Путин Екатерина Крылова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Музее автомобильной техники в Верхней Пышме (Свердловская область) появился новый экспонат — Aurus Senat Limousine L700. Это первый в истории современной России отечественный автомобиль представительского класса, на котором передвигаются первые лица государства. На уникальный экспонат взглянули журналисты URA.RU. Представленный экземпляр использовался президентом с 2018 по 2022 год. Например, на нем Путин ездил в Санкт-Петербург в 2019 году, в Берлин в январе 2020 года, а также в качестве официального автомобиля для визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию. Машина надежно защищена и способна сдерживать попадание винтовочной пули на дистанции в 10 метров. Заглянуть внутрь Aurus не получится — это сделано для того, чтобы никто не знал, как устроен автомобиль внутри.