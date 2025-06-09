09 июня 2025

В Верхнюю Пышму доставили служебный автомобиль Путина. Фото

Aurus Senat появился в Музее автомобильной техники в Верхней Пышме
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобили Aurus и электромотоцикл Aurus Merlon на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). 5-8 июня 2024, аурус, aurus, аурус сенат, aurus senat
Посетители смогут увидеть Aurus Senat в экспозиции музея Фото:

В Музее автомобильной техники в Верхней Пышме (Свердловская область) появился новый экспонат — Aurus Senat Limousine L700. Это первый в истории современной России отечественный автомобиль представительского класса, на котором передвигаются первые лица государства. На уникальный экспонат взглянули журналисты URA.RU.

Представленный экземпляр использовался президентом с 2018 по 2022 год. Например, на нем Путин ездил в Санкт-Петербург в 2019 году, в Берлин в январе 2020 года, а также в качестве официального автомобиля для визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию.

Машина надежно защищена и способна сдерживать попадание винтовочной пули на дистанции в 10 метров. Заглянуть внутрь Aurus не получится — это сделано для того, чтобы никто не знал, как устроен автомобиль внутри.

На данном автомобиле с 2018 по 2022 год передвигался Владимир Путин
На данном автомобиле с 2018 по 2022 год передвигался Владимир Путин

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В Музее автомобильной техники в Верхней Пышме (Свердловская область) появился новый экспонат — Aurus Senat Limousine L700. Это первый в истории современной России отечественный автомобиль представительского класса, на котором передвигаются первые лица государства. На уникальный экспонат взглянули журналисты URA.RU. Представленный экземпляр использовался президентом с 2018 по 2022 год. Например, на нем Путин ездил в Санкт-Петербург в 2019 году, в Берлин в январе 2020 года, а также в качестве официального автомобиля для визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию. Машина надежно защищена и способна сдерживать попадание винтовочной пули на дистанции в 10 метров. Заглянуть внутрь Aurus не получится — это сделано для того, чтобы никто не знал, как устроен автомобиль внутри.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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