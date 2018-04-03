Из списка аффилированных лиц «Сургутнефтегаза» исчезла медиагруппа, возглавляемая Кабаевой

15:15 03 апреля 2018 1

Кабаева руководит «Национальной Медиа Группой» с 2014 года ФОТО: Алина Кабаева, Instagram

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) исключена из списка аффилированных лиц «Сургутнефтегаза». Об этом говорится в отчетах нефтяной компании, опубликованных 31 марта.

Фото: скрин сайта НМГ

Изменения произошли 28 февраля 2018 года, в список аффилированных лиц компании «НМГ» вошла 5 февраля 2009 года. На сайте «Сургутнефтегаза» указывается, что до внесения изменений нефтяная компания имела право распоряжаться 20% акций «НМГ». По данным службы «СПАРК-Интерфакс» от 25 января 2018 года, «Сургутнефтегаз» напрямую владел 12,33% «Медиа Группы», еще 8,71% принадлежали подконтрольной нефтяной компании «Медиа-Инвест».

Отметим, что совет директоров «НМГ» возглавляет олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Данный пост она занимает с октября 2014 года. До этого на протяжении шести лет Кабаева была главой общественного совета «НМГ». Группа была создана на базе медийных активов «Сургутнефтегаза» и группы «СОГАЗ», а также медийных активов банка «Россия» Юрия Ковальчука. НМГ владеет телеканалами «РЕН ТВ», «Пятый канал», «Первый канал», а также газетой «Известия», радиостанцией «Русская служба новостей» и кинокомпанией Art Pictures Vision.