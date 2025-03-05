Президент США Дональд Трамп провел свое первое обращение к совместному заседанию палат конгресса США с момента своего последнего избрания, где он поделился достижениями и планами своей администрации. Там он объявил о начале новой эры для Америки, которую назвал «Золотым веком». Его речь несколько раз прерывали представители демократической партии. Они освистали американского лидера и начали кричать с мест. Подробнее о том, как прошло обращение Трампа к конгрессу — в материале URA.RU.
«Золотой век Америки начинается прямо сейчас. Наша страна будет процветать на зависть всему остальному миру. Наше правительство сейчас не в состоянии разрешить простейший кризис у себя дома, но продолжает ввязываться в череду катастрофических событий за границей. Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом в том, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Страну захлестывает волна перемен», — заявил Трамп.
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