Захарову позабавило то, как Зеленский и Макрон меряются армиями

Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский, по-видимому, нашли себе новое общее занятие. Теперь главы государств меряются тем, у кого больше армия. Такую оценку дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Теперь оказалось, что „самая мощная“ армия в Европе у Эманнуэля. А Зеленский говорит, что у него. Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», — написала Захарова у себя в telegram-канале.
Она также прокомментировала решение Франции отправить нового посла в Россию. По ее словам, заявления Макрона о том, что мир в Европе не является приоритетной целью, а Москву нужно «утихомирить», на этом фоне выглядит удивительным.
Ранее президент Франции увидел в России угрозу для Европы в воздухе, соцсетях и киберпространстве. При этом глава государства Владимир Путин подчеркивал, что желание западных стран видеть в РФ опасность является бредовым, передает «Национальная служба новостей».
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