05 марта 2025

Захарову позабавило то, как Зеленский и Макрон меряются армиями

© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова также удивилась новому французскому послу в России
Захарова также удивилась новому французскому послу в России Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский, по-видимому, нашли себе новое общее занятие. Теперь главы государств меряются тем, у кого больше армия. Такую оценку дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Теперь оказалось, что „самая мощная“ армия в Европе у Эманнуэля. А Зеленский говорит, что у него. Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», — написала Захарова у себя в telegram-канале.

Она также прокомментировала решение Франции отправить нового посла в Россию. По ее словам, заявления Макрона о том, что мир в Европе не является приоритетной целью, а Москву нужно «утихомирить», на этом фоне выглядит удивительным.

Ранее президент Франции увидел в России угрозу для Европы в воздухе, соцсетях и киберпространстве. При этом глава государства Владимир Путин подчеркивал, что желание западных стран видеть в РФ опасность является бредовым, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский, по-видимому, нашли себе новое общее занятие. Теперь главы государств меряются тем, у кого больше армия. Такую оценку дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Теперь оказалось, что „самая мощная“ армия в Европе у Эманнуэля. А Зеленский говорит, что у него. Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», — написала Захарова у себя в telegram-канале. Она также прокомментировала решение Франции отправить нового посла в Россию. По ее словам, заявления Макрона о том, что мир в Европе не является приоритетной целью, а Москву нужно «утихомирить», на этом фоне выглядит удивительным. Ранее президент Франции увидел в России угрозу для Европы в воздухе, соцсетях и киберпространстве. При этом глава государства Владимир Путин подчеркивал, что желание западных стран видеть в РФ опасность является бредовым, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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