«Путин, мы с тобой»: французов шокировало заявление Макрона о России

Французы раскритиковали заявление Макрона о России
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Высказывания Макрона против России не поддержали во Франции
Высказывания Макрона против России не поддержали во Франции Фото:

Во французском сегменте соцсети X разгорелся спор вокруг высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для своей страны. Пользователи советуют французскому лидеру забрать свои слова обратно, в то же время выражают поддержку президенту России Владимиру Путину. 

Пользователь под ником skuseer яростно отреагировал на слова Макрона о России. «„Россия стала угрозой для Франции“, — Макрон, забери свои слова обратно», — написал он в соцсети X. Многие участники сети присоединились к дискуссии. Как написал другой пользователь: «Знай, Путин, что французский народ против Макрона. Так что, если у тебя есть что-то против него — мы с тобой», — выразил поддержку человек под ником shannon.

«Макрон, ты один против России, никто за тобой здесь не пойдет», — выразил схожее мнение участник под именем clarabrd_. Более того, некоторые пользователи посчитали, что высказывания Макрона были настолько резкими, что напоминали объявление войны. «Мне снится сон или Макрон объявляет войну России у всех на глазах?» — задался вопросом Vacherkeery.

Ранее Макрон заявил, что Россия представляет угрозу для Парижа и стран Евросоюза в воздухе, соцсетях и киберпространстве. Также президент Франции выразил мнение, что мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может закончиться капитуляцией Киева.

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Во французском сегменте соцсети X разгорелся спор вокруг высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для своей страны. Пользователи советуют французскому лидеру забрать свои слова обратно, в то же время выражают поддержку президенту России Владимиру Путину.  Пользователь под ником skuseer яростно отреагировал на слова Макрона о России. «„Россия стала угрозой для Франции“, — Макрон, забери свои слова обратно», — написал он в соцсети X. Многие участники сети присоединились к дискуссии. Как написал другой пользователь: «Знай, Путин, что французский народ против Макрона. Так что, если у тебя есть что-то против него — мы с тобой», — выразил поддержку человек под ником shannon. «Макрон, ты один против России, никто за тобой здесь не пойдет», — выразил схожее мнение участник под именем clarabrd_. Более того, некоторые пользователи посчитали, что высказывания Макрона были настолько резкими, что напоминали объявление войны. «Мне снится сон или Макрон объявляет войну России у всех на глазах?» — задался вопросом Vacherkeery. Ранее Макрон заявил, что Россия представляет угрозу для Парижа и стран Евросоюза в воздухе, соцсетях и киберпространстве. Также президент Франции выразил мнение, что мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может закончиться капитуляцией Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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