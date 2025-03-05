05 марта 2025

В Екатеринбурге отменили заграничный рейс «Уральских авиалиний». Скрин

В аэропорту Кольцово отменился рейс «Уральских авиалиний» в Ташкент
© Служба новостей «URA.RU»
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Перелет полностью отменили (архивное фото)
Перелет полностью отменили (архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово отменился рейс U6-2961 авиакомпании Ural Airlines в Ташкент (Узбекистан) . Об этом информирует онлайн-табло авиагавани.

Рейс должен был отправиться в 07:40 по времени Екатеринбурга и долететь до Ташкента к 10:30 по местному времени. Сейчас рейс полностью отменен, причина неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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В аэропорту Кольцово отменился рейс U6-2961 авиакомпании Ural Airlines в Ташкент (Узбекистан) . Об этом информирует онлайн-табло авиагавани. Рейс должен был отправиться в 07:40 по времени Екатеринбурга и долететь до Ташкента к 10:30 по местному времени. Сейчас рейс полностью отменен, причина неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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