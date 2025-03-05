Перелет полностью отменили (архивное фото)
В аэропорту Кольцово отменился рейс U6-2961 авиакомпании Ural Airlines в Ташкент (Узбекистан) . Об этом информирует онлайн-табло авиагавани.
Рейс должен был отправиться в 07:40 по времени Екатеринбурга и долететь до Ташкента к 10:30 по местному времени. Сейчас рейс полностью отменен, причина неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
Ситуация на момент публикации
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