05 марта 2025

Захарова не поняла смысл визита посла Франции в РФ после речи Макрона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит французского посла в Россию кажется непонятным на фоне речей Макрона, заявила Захарова
Визит французского посла в Россию кажется непонятным на фоне речей Макрона, заявила Захарова Фото:

Цели визита французского посла в Москву на фоне заявлений президента Эммануэля Макрона о необходимости «утихомирить» Россию кажутся непонятными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последнее обращение лидера к нации.

«Выступление у Макрона вышло по-настоящему весенним... Президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются „утихомирить“, ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить ещё раз?» — написала Захарова в telegram-канале.

Также официальный представитель ведомства заявила, что Макрон и президент Украины Владимир Зеленский нашли новое занятие для общего досуга. По ее словам, они начали меряться своими армиями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цели визита французского посла в Москву на фоне заявлений президента Эммануэля Макрона о необходимости «утихомирить» Россию кажутся непонятными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последнее обращение лидера к нации. «Выступление у Макрона вышло по-настоящему весенним... Президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются „утихомирить“, ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить ещё раз?» — написала Захарова в telegram-канале. Также официальный представитель ведомства заявила, что Макрон и президент Украины Владимир Зеленский нашли новое занятие для общего досуга. По ее словам, они начали меряться своими армиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...