Захарова не поняла смысл визита посла Франции в РФ после речи Макрона

Цели визита французского посла в Москву на фоне заявлений президента Эммануэля Макрона о необходимости «утихомирить» Россию кажутся непонятными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последнее обращение лидера к нации.
«Выступление у Макрона вышло по-настоящему весенним... Президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются „утихомирить“, ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить ещё раз?» — написала Захарова в telegram-канале.
Также официальный представитель ведомства заявила, что Макрон и президент Украины Владимир Зеленский нашли новое занятие для общего досуга. По ее словам, они начали меряться своими армиями.
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