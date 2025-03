NYT: США поставили ультиматум Зеленскому своим решением остановить помощь

06 марта 2025 в 04:28 Размер текста - 17 +

Администрация Трампа выразила готовность возобновить помощь ВСУ, если Зеленский пойдет на уступки, пишет NYT Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Администрация главы США Дональда Трампа готова отменить принятое решение об остановке помощи ВСУ при условии, если президент Украины Владимир Зеленский пойдет на уступки Белому дому. Об этом стало известно из статьи The New York Times. «Чиновники администрации Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если Зеленский уступит требованиям Белого дома. Г-н Трамп в своем обращении к Конгрессу во вторник вечером сказал, что он ценит то, что г-н Зеленский заявил ранее в тот же день, что он готов „сесть за стол переговоров“», — отметила газета. США оставили ВСУ слепыми, отключив ключевую линию связи для оповещений. Ракетный комплекс HIMARS для украинской армии теперь стал бесполезен, писал ранее журналист The Economist Оливер Кэролл. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация главы США Дональда Трампа готова отменить принятое решение об остановке помощи ВСУ при условии, если президент Украины Владимир Зеленский пойдет на уступки Белому дому. Об этом стало известно из статьи The New York Times. «Чиновники администрации Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если Зеленский уступит требованиям Белого дома. Г-н Трамп в своем обращении к Конгрессу во вторник вечером сказал, что он ценит то, что г-н Зеленский заявил ранее в тот же день, что он готов „сесть за стол переговоров“», — отметила газета. США оставили ВСУ слепыми, отключив ключевую линию связи для оповещений. Ракетный комплекс HIMARS для украинской армии теперь стал бесполезен, писал ранее журналист The Economist Оливер Кэролл.