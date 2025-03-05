Получивших гражданство РФ мигрантов доставили в челябинский военкомат с рынка

Следователи военного следственного отдела СК России по Чебаркульскому гарнизону провели рейд в торговых павильонах Чебаркуля Челябинской области. В ходе мероприятия были выявлены бывшие мигранты, которые недавно получили российское гражданство, но не исполнили обязанность по постановке на воинский учет. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».
«В ходе рейда были выявлены пятеро бывших мигрантов, которые недавно получили российское гражданство, но не исполнили обязанность по постановке на воинский учет, предусмотренную законодательством. Все пятеро нарушителей были оперативно сопровождены в военный комиссариат. Им также были рассказаны условия службы по контракту», — сообщает telegram-канал ведомства.
Подобные проверки со стороны правоохранителей продолжатся. Данный рейд является частью комплекса мероприятий, направленных на контроль соблюдения законодательства в сфере воинской обязанности на территории региона.
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