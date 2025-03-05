05 марта 2025

«Цирк на льду мне не нужен»: Костомаров высказался о возвращении на лед

Костомаров заявил, что для него соревнования и турниры закончились
© Служба новостей «URA.RU»
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Роман не хочет соревноваться, но выступить с показательным номером он готов
Роман не хочет соревноваться, но выступить с показательным номером он готов Фото:

Олимпийский чемпион Роман Костомаров заявил, что его карьера в соревновательном спорте завершена. После ампутации рук и ног у него уже не то состояние здоровья, рассказал сам спортсмен.

«Любые турниры позади, все соревнования для меня закончены. Если бы я был со своими ногами и руками, может, и поучаствовал бы в „Русском вызове“. Почему бы и нет? Физическая форма позволяла это делать. Но сейчас это уже неактуально. Цирк на льду мне не нужен», — поделился Костомаров с Sport24. При этом, отметил Костомаров, выступить с показательным номером он готов.

Роман Костомаров, олимпийский чемпион по фигурному катанию, пережил серьезные испытания со здоровьем, включая ампутацию конечностей после борьбы с пневмонией и сепсисом в 2023 году. Несмотря на тяжелые последствия, он продолжает участвовать в показательных выступлениях и социальных проектах.

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Олимпийский чемпион Роман Костомаров заявил, что его карьера в соревновательном спорте завершена. После ампутации рук и ног у него уже не то состояние здоровья, рассказал сам спортсмен. «Любые турниры позади, все соревнования для меня закончены. Если бы я был со своими ногами и руками, может, и поучаствовал бы в „Русском вызове“. Почему бы и нет? Физическая форма позволяла это делать. Но сейчас это уже неактуально. Цирк на льду мне не нужен», — поделился Костомаров с Sport24. При этом, отметил Костомаров, выступить с показательным номером он готов. Роман Костомаров, олимпийский чемпион по фигурному катанию, пережил серьезные испытания со здоровьем, включая ампутацию конечностей после борьбы с пневмонией и сепсисом в 2023 году. Несмотря на тяжелые последствия, он продолжает участвовать в показательных выступлениях и социальных проектах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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