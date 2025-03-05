Глава США Дональд Трамп выступил в конгрессе с самым длинным в истории страны обращением. Президент говорил час и 40 минут. Во время выступления он лишь раз упомянул Путина. Он также заявил, что получил «мощные сигналы» от РФ о готовности к переговорам по Украине. Как на выступление американского лидера отреагировали на Западе — в материале URA.RU.
Реакция СМИ на речь Трампа
Украинцы не получили никаких ответов
Жанна Безпятчук из украинской службы BBC News проанализировала речь Трампа, отметив, что «украинцы не получили никаких ответов» из речи американского лидера. Женщина выразила мнение, что президент США не предоставил ясного определения того, что он имеет в виду под «миром», и не сделал никаких заявлений касательно предоставления Украине гарантий безопасности или готовности к возобновлению военной поддержки.
Сомнения в правдивости слов Трампа
BBC Verify попытались уличить Трампа во лжи. Они рассмотрели его утверждение о том, что США предоставили Украине помощь в размере 350 млрд долларов, заявив, что никаких доказательств этому найти не удалось.
Журналисты NBSNews рассмотрели высказывание Трампа об «уничтожении» нелегальной иммиграции Авроры (штат Колорадо) и Спрингфилда (штат Огайо). Они выразили мнение, что американский лидер часто в своих речах искажает ситуацию в этих городах.
Как отреагировали пользователи соцсетей на речь Трампа
Что думают пользователи соцсети Х
В социальных сетях кто-то выразил поддержку Трампу, кто-то президента США раскритиковал. Например, пользователь соцсети Х @VasBroughtToX выразил восхищение выступлением американского лидера: «Мир не может достаточно отблагодарить его за это».
Пользователь @kyle_andrew7 заявил, что Трамп «единственный человек, способный усадить обе стороны за стол переговоров для обсуждения мира». @HumanBinaryCode посчитал письмо главы Украины Трампу, о котором упомянул американский лидер началом извинений: «Следующим должно быть публичное извинение за его поведение в Овальном кабинете», — пишет он.
Что думают читатели Daily News
Американский пользователь Кук под материалом издания Daily News, освещающем речь Трампа, призвал «молиться» о мире на Украине: «Молитесь, чтобы Трамп теперь принес мир украинцам и всему миру».
Пользователь Майя-Эмилия Янс из Германии назвала Трампа эгоистом. Она уточнила, если американский лидер принесет на Украину мир, то она будет довольна его действиями: «Думаю, Трамп действительно очень эгоистичен, но если он принесет мир на Украину, то меня это вполне устроит».
По мнению Криса Саута из Великобритании, европейская гордость «была задета» некоторыми жесткими реальностями «о развале еврозоны». Его соотечественник Хаггис воспринял речь положительно: «Молодец, Трамп. Мир — это то, чего мы хотим».
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