В Златоусте суд приговорил к колонии двух водителей «дикого» трамвая

В Златоусте (Челябинская область) суд приговорил двух водителей «дикого» трамвая, потерявшего управление из-за поломки, к одному году колонии-поселения за ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Подсудимые, бывшие сотрудники МУП „Автохозяйство администрации Златоустовского городского округа“, полностью признали свою вину, и дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил мужчине и женщине наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Кроме того, им запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет.
Инцидент произошел 12 июля 2024 года, когда трамвай «Татра» сломался из-за неисправности пантографа, а его водитель отключила аккумулятор, что вывело из строя тормоза. Для буксировки прибыл трамвай «КТМ», но водители, нарушив инструкции, начали транспортировку неисправного трамвая без работающих тормозов.
Во время движения произошел разрыв сцепки, и трамвай на полном ходу врезался в другой, стоявший на остановке. От удара последний состав наехал на женщину, переходившего пути на зеленый сигнал светофора. Потерпевшая горожанка скончалась на месте.
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