В Южной Корее снаряд упал на жилой дом, есть пострадавшие

В Южной Корее, предположительно, семь человек пострадали после падения снаряда на жилой дом. Инцидент произошел в городе Пхочхоне, к северу от Сеула. Об этом сообщает Ренхап.
«Снаряд упал на жилой дом, в результате чего семь человек получили ранения и были разрушены несколько зданий», — сообщили журналисты, ссылаясь на заявления властей. В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего.
Следственные органы пытаются установить, откуда был запущен снаряд и кто за этим стоит. Также оценивается масштаб ущерба, нанесенного жилым постройкам и инфраструктуре города.
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