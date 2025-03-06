В Южной Корее снаряд упал на жилой дом, есть пострадавшие

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Снаряд упал на жилое помещение в Южной Корее, сообщается о семерых пострадавших
Снаряд упал на жилое помещение в Южной Корее, сообщается о семерых пострадавших Фото:

В Южной Корее, предположительно, семь человек пострадали после падения снаряда на жилой дом. Инцидент произошел в городе Пхочхоне, к северу от Сеула. Об этом сообщает Ренхап.

«Снаряд упал на жилой дом, в результате чего семь человек получили ранения и были разрушены несколько зданий», — сообщили журналисты, ссылаясь на заявления властей. В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Следственные органы пытаются установить, откуда был запущен снаряд и кто за этим стоит. Также оценивается масштаб ущерба, нанесенного жилым постройкам и инфраструктуре города.

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В Южной Корее, предположительно, семь человек пострадали после падения снаряда на жилой дом. Инцидент произошел в городе Пхочхоне, к северу от Сеула. Об этом сообщает Ренхап. «Снаряд упал на жилой дом, в результате чего семь человек получили ранения и были разрушены несколько зданий», — сообщили журналисты, ссылаясь на заявления властей. В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего. Следственные органы пытаются установить, откуда был запущен снаряд и кто за этим стоит. Также оценивается масштаб ущерба, нанесенного жилым постройкам и инфраструктуре города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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