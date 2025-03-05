11-летний школьник из Екатеринбурга попал на шоу Тины Канделаки

Екатеринбургский ученик 35-ой гимназии Павел Лобанов принял участие в новом сезоне детской интеллектуальной игры «Умнее всех» с Тиной Канделаки. Мальчик ранее пытался попасть на шоу, но не прошел отбор.
«В десять лет увидел объявление о кастинге в „Умнее всех“, попросил родителей меня отвезти, но тогда мне не хватило знаний... В 11 лет... я попробовал еще раз пройти ступени отбора — и… Получилось!» — поделился Паша с Е1.RU.
Мальчик также рассказал, что завел друзей на шоу. Новый сезон шоу «Умнее всех», где выступил Павел, стартует 6 марта.
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