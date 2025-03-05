05 марта 2025

11-летний школьник из Екатеринбурга попал на шоу Тины Канделаки

Екатеринбуржец Павел Лобанов принял участие в шоу Тины Канделаки «Умнее всех»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик попал на шоу со второго раза
Мальчик попал на шоу со второго раза Фото:

Екатеринбургский ученик 35-ой гимназии Павел Лобанов принял участие в новом сезоне детской интеллектуальной игры «Умнее всех» с Тиной Канделаки. Мальчик ранее пытался попасть на шоу, но не прошел отбор.

«В десять лет увидел объявление о кастинге в „Умнее всех“, попросил родителей меня отвезти, но тогда мне не хватило знаний... В 11 лет... я попробовал еще раз пройти ступени отбора — и… Получилось!» — поделился Паша с Е1.RU.

Мальчик также рассказал, что завел друзей на шоу. Новый сезон шоу «Умнее всех», где выступил Павел, стартует 6 марта.

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Екатеринбургский ученик 35-ой гимназии Павел Лобанов принял участие в новом сезоне детской интеллектуальной игры «Умнее всех» с Тиной Канделаки. Мальчик ранее пытался попасть на шоу, но не прошел отбор. «В десять лет увидел объявление о кастинге в „Умнее всех“, попросил родителей меня отвезти, но тогда мне не хватило знаний... В 11 лет... я попробовал еще раз пройти ступени отбора — и… Получилось!» — поделился Паша с Е1.RU. Мальчик также рассказал, что завел друзей на шоу. Новый сезон шоу «Умнее всех», где выступил Павел, стартует 6 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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