Новгородский губернатор обошел оппонентов в борьбе за власть

Новгородская область обрела руководителя: Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности Александра Дронова — бывшего первого заместителя губернатора. Несмотря на то, что прежний глава региона Александр Никитин просил сделать Дронова своим преемником, решение оттягивалось почти месяц. Почему это произошло — в материале URA.RU.
Федеральные политологи и telegram-каналы на утро после назначения Дронова начали массово выдавать объяснения решению президента. В большинстве утверждали, что кандидатура была очевидна, потому что Дронов — преемник ранее повышенного губернатора Андрея Никитина, хорошо разбирается в специфике региона и имеет надежную репутацию.
«Он глубоко встроен в региональный контекст и вовлечен в запросы жителей. С 2017 года Александр Дронов был заместителем губернатора Андрея Никитина, в 2020 году стал первым заместителем. Занимался вопросами строительства крупных и стратегически значимых объектов инфраструктуры, дорог, газификацией, водоснабжением, модернизацией систем ЖКХ. Кейс Дронова говорит про преемственность региональной власти, поддержанную федеральным центром и лично президентом. Теперь можно предположить, что начатые проекты будут завершены и мы увидим органичное продолжение выбранной стратегии развития региона», — сказала руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина.
Примеров столь длительных согласований немного. Как правило, нового губернатора назначают в день отставки предыдущего, или в течение следующих нескольких дней. С момента возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 году самая длительная задержка была в Сахалинской области. В сентябре 2018 года ее руководитель Олег Кожемяко был срочно переведен в Приморский край, где сорвался второй тур губернаторских выборов. 71 день обязанности исполняла премьер правительства Вера Щербина. 7 декабря Владимир Путин подписал указ о назначении врио, которым стал выходец из «Росатома» Валерий Лимаренко.
Подобное случилось в 2020 году в Белгородской области, когда с поста ушел Евгений Савченко, правивший регионом почти 27 лет. И.о. Денис Буцаев проработал 57 дней, пока Путин не назначил на этот пост Вячеслава Гладкова. Больше двух недель без губернатора был Пермский край в 2020 году. Это случилось после перевода Максима Решетникова 21 февраля на должность министра экономического развития. Дмитрий Махонин был назначен губернатором лишь 6 февраля 2020 года.
Экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина перевели на освободившуюся ставку замминистра транспорта 8 февраля 2025 года . По данным URA.RU, на свое место он предлагал кандидатуру первого заместителя Александра Дронова.
«За восемь лет руководства Андрея Никитина создана единая управленческая команда — ее называли „большое правительство“. Очевидно, что развитие Новгородской области и важные задачи от президента должны быть продолжены по уже заданному пути», — говорит ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский.
Однако на федеральном уровне появились и другие кандидаты, желающие занять губернаторское место. Среди них источники агентства называют замгенпрокурора РФ Андрея Кикотя и экс-руководителя правительства Запорожской области Антона Кольцова.
Уроженец Ленинграда Андрей Кикоть работал с 2011 по 2017 годы прокурором Новгородской области. На сегодня Кикоть служит заместителем Генпрокурора РФ. Отец Андрея — Владимир Кикоть — был известным и влиятельным силовиком. В последние годы жизни (скончался в 2013 году) работал в должности начальника управления администрации президента по вопросам государственной службы и кадров.
Другим кандидатом, как утверждает собеседник URA.RU, был экс-глава правительства Запорожской области Антон Кольцов. Он возглавил исполнительную власть в новом регионе в 2022 году, уйдя с должности заместителя губернатора Вологодской области. Должность в Запорожье Кольцов покинул в мае 2024 года. Где сегодня работает чиновник агентству не известно. «Он стоял на очереди за Никитиным. Должен был зайти в регион через новые территории», — сообщает инсайдер.
Переводы чиновников, проработавших на новых территориях, на посты губернаторов уже случались. К примеру, в 2023 году главой Омской области стал Виталий Хоценко, который до этого, с 2022 года, возглавлял правительство ДНР.
Наличие нескольких кандидатов агентству подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент рассматривал различные кандидатуры, в том числе и кандидатуру Дронова, и пришел к выводу, что кандидатура Дронова наилучшим образом будет соответствовать тем критериям, которые востребованы сейчас в регионе», — сказал Песков.
«Не сомневаюсь, что был кандидат от силовиков, потому что их всегда интересовал Северо-Запад. И в кабинетах Старой площади тоже были свои взгляды на то, кто должен управлять регионом. Любое назначение — это чье-то приобретение или чьи-то потери, это разные претенденты от разных групп влияния, представители разных интересов. В случае с Новгородской областью процесс затянулся, и это говорит о том, что здесь „коса нашла на камень“», — отметил руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
Решение о назначении Дронова означает, что все федеральные проекты, которые реализуются на территории Новгородской области, будут продолжены, в том числе и высокоскоростная магистраль «Москва-Петербург», за которую будут отвечать братья Ковальчуки.
«Президент глубоко погружен в повестку всех регионов, понимает какие есть проблемы и успехи. Логика его кадровой политики доказала свою эффективность, и мы видим, что она направлена на развитие региона для блага людей, а не только на выполнение промышленных и инфраструктурных задач. Выбор Дронова связан с понимаем им задач региона и с его компетенциями. Он понимает проблематику, имеет большой опыт работы, и ему не придется знакомиться с регионом, что делает его сильным врио», — отмечает политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.
Назначая Дронова, Путин посчитал, что перестройка всей системы власти будет негативна для региона, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский. «Президент поддержал развитие Новгородской области по тому пути, который был задан. Смена вектора, которая происходит при включении в работу нового врио, вызвала бы ненужную длительную паузу, перестройку элит, перестройку всей команды. Президент в данном случае продемонстрировал понимание того, что так делать не нужно», считает эксперт.
Александр Дронов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
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