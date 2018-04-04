Названы регионы — лидеры по смертности от болезней органов дыхания

05:36 04 апреля 2018 0

На Ямале смертность от болезней органов дыхания выросла более чем на 23% Фото: depositphotos.com © URA.RU

В минувшем, 2017 году смертность россиян от заболеваний органов дыхания снизилась почти на 14%. В Минздраве ситуацию связывают с антитабачным законодательством: сократилось как число потребителей табачных изделий, так и пассивных курильщиков.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата и доклад Минздрава, если в 2016 году от бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, пневмонии, бронхита и т. п. скончалось 70,3 тыс. человек, то уже в 2017 году это число остановилось на отметке 60,5 тыс. россиян.

Однако столь положительная динамика отмечается далеко не во всех регионах России. В частности, уменьшается смертность от последствий курения лишь в 77 субъектах федерации. В частности, умирать стали намного меньше в в Рязанской (на 49,4%), Сахалинской (на 49,3%) областях, а также в Чеченской Республике (на 40,8%).

А вот в восьми регионах ситуацию навряд ли можно назвать благополучной. Хуже всего дела обстоят на Ямале: там рост смертности составил 23,1%. За ЯНАО в печальном списке статистики следует Хакасия (рост на 14,1%) и Якутия (рост на 11,5%).

Между тем, данная статистика может не отражать реальных показателей. По словам члена экспертного совета при Минздраве Алексеей Шабашове, это связано с проблемой верификации причин смерти. В основном это связано с отказом родственников умерших от проведения вскрытия, которое могло бы однозначно говорить о том, что привело к смерти человека.

Напомним, по действующему в России законодательству запрещено курение в общественных местах, в том числе в заведениях общепита, а также на вокзалах, в лифтах и на лестничных площадках жилых домов. Как отмечают в Минздраве, курение, как активное, так и пассивное, создает в организме человека условия для развития инфекций