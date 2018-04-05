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Главные новости Югры
17:32  05 апреля 2018 0

В полиции Нефтеюганска прошли новые обыски по громкому коррупционному скандалу

фсб, фсб, обыск, федеральная служба безопастности
Дело о коррумпированных полицейских Югры курирует ФСБФото: wikimedia.org/Andrey Stenin

В квартире и гараже замначальника ОМВД по Нефтеюганску Марата Гафарова прошли обыски в рамках уголовного дела о взятке, которое расследуется в отношении его начальника Николая Плаксина. Об этом «URA.RU» сообщили источники в силовых структурах региона.

По данным инсайдеров, Гафаров может стать одним из новых фигурантов резонансного дела, но пока что обвинение ему не предъявлено. Источники также сообщают, что главного фигуранта коррупционного скандала Николая Плаксина на время следствия перевели в следственный изолятор другого региона. По предварительным данным, он находится в Тюмени.

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Как ранее сообщало «URA.RU», Плаксин, по версии следствия, покровительствовал незаконному бизнесу — торговле суррогатным спиртным, содержащим метанол. Вторым фигурантом дела является начальник отдела окружного УМВД Роман Недыба. На высокопоставленных полицейских вышли после того, как ликвидировали склад с более чем 30 тысячами бутылок поддельного алкоголя и задержали владельца преступного бизнеса, председателя узбекской диаспоры Нефтеюганска Арифджана Худаярова.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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