Чем занят главный полицейский ХМАО накануне отставки

20:53 28 марта 2018 0

Романица в переговорах с Москвой — до отставки нужно пролоббировать важное решение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главный полицейский Югры Василий Романица готовится к отставке. Об этом «URA.RU» сообщили несколько источников в разных силовых структурах региона. По словам собеседников, вопрос об отставке Василия Романицы с поста начальника югорского главка обсуждается с начала 2017 года, однако первоначально речь шла о переводе генерала в другой, менее стратегический регион. Сейчас в силовых кругах обсуждается только отставка.

В ведомстве Василия Романицы больше всего скандалов — никакая другая силовая структура Югры с полицией не сравнится Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Инсайдеры считают, что на это повлияли последние скандалы, в которых замешано ведомство в Югре — почти все они вышли на федеральный уровень. Первым стало дело ОПГ из ГИБДД, бравших взятки с владельцев грузовиков за беспрепятственный проезд по трассам — сюжет об этом показали на «России-24». Далее последовала история с капитаном батальона ГИБДД Сургута Сергеем Ивановым, который обвинил свое руководство в коррупции. Последним скандалом стало задержание за взятку начальника ОМВД по Нефтеюганску Николая Плаксина и начальника отдела организации применения административного законодательства регионального управления МВД Романа Недыбы. И это только за последний месяц. А еще раньше было нападение сотрудников полиции на вице-мэра Перегребного, пытки задержанных в городских отделах, резня в Сургуте, другие коррупционные истории.

Александр Ерохов — в будущем, возможно, главный полицейский ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Инсайдер из полиции уверяет: к скандалам с взятками Романица не имеет никакого отношения. «Если у него и есть интересы, то они намного выше уровнем, чем крышевание паленого алкоголя и грузовиков. Там замешаны нефтяники и газовики и крутятся совсем другие деньги. Поэтому Романицу в свое время сюда назначили, поэтому сейчас идут торги за место его преемника», — считает собеседник. По его сведениям, начальник ОМВД Нефтеюганска пытался найти защиту у Романицы, но главный полицейский ХМАО якобы отрекся от подчиненного. В том числе, предчувствуя свою отставку.

По словам источника, сейчас Романица ведет переговоры со своим руководством, выбивая должность для начальника УМВД по Сургуту Александра Ерохова. Согласно этой гипотезе, Ерохов может получить пост если и не главы МВД по ХМАО, то хотя бы заместителя. «Романица познакомился с Ероховым уже здесь, в ХМАО. Их часто видят вместе, ходят к одному массажисту в Сургуте, например. Не исключено, что есть другие кандидатуры, но эта самая очевидная», — считает собеседник.

Василий Романица отказался давать какие-либо комментарии корреспонденту «URA.RU», сославшись на занятость. В адрес руководителя главка направлен официальный запрос. Связаться с Александром Ероховым на момент публикации не удалось.

Добавим, в регионе обсуждают скорую отставку или перевод генерала, ссылаясь не только на коррупционные скандалы, но и на условия ротации, принятые в силовых структурах России — согласно этим неофициальным нормам, руководитель такого уровня не должен задерживаться на посту в одном регионе более пяти лет, а Романица возглавил МВД по ХМАО в 2011 году. Также отметим, предполагается, что решение будет принято в апреле—мае.