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28 марта 2018
27 марта 2018
Главные новости Югры
20:53  28 марта 2018 0

Чем занят главный полицейский ХМАО накануне отставки

Романица жертвует команду ради преемника. «Замешаны нефтяники и газовики»
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Ханты-Мансийск. Чиновники, романица василий
Романица в переговорах с Москвой — до отставки нужно пролоббировать важное решениеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главный полицейский Югры Василий Романица готовится к отставке. Об этом «URA.RU» сообщили несколько источников в разных силовых структурах региона. По словам собеседников, вопрос об отставке Василия Романицы с поста начальника югорского главка обсуждается с начала 2017 года, однако первоначально речь шла о переводе генерала в другой, менее стратегический регион. Сейчас в силовых кругах обсуждается только отставка.

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск, романица василий
В ведомстве Василия Романицы больше всего скандалов — никакая другая силовая структура Югры с полицией не сравнится
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Инсайдеры считают, что на это повлияли последние скандалы, в которых замешано ведомство в Югре — почти все они вышли на федеральный уровень. Первым стало дело ОПГ из ГИБДД, бравших взятки с владельцев грузовиков за беспрепятственный проезд по трассам — сюжет об этом показали на «России-24». Далее последовала история с капитаном батальона ГИБДД Сургута Сергеем Ивановым, который обвинил свое руководство в коррупции. Последним скандалом стало задержание за взятку начальника ОМВД по Нефтеюганску Николая Плаксина и начальника отдела организации применения административного законодательства регионального управления МВД Романа Недыбы. И это только за последний месяц. А еще раньше было нападение сотрудников полиции на вице-мэра Перегребного, пытки задержанных в городских отделах, резня в Сургуте, другие коррупционные истории.

Отчет Главы города Шувалова в Думе. Сургут, ерохов александр
Александр Ерохов — в будущем, возможно, главный полицейский ХМАО
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Инсайдер из полиции уверяет: к скандалам с взятками Романица не имеет никакого отношения. «Если у него и есть интересы, то они намного выше уровнем, чем крышевание паленого алкоголя и грузовиков. Там замешаны нефтяники и газовики и крутятся совсем другие деньги. Поэтому Романицу в свое время сюда назначили, поэтому сейчас идут торги за место его преемника», — считает собеседник. По его сведениям, начальник ОМВД Нефтеюганска пытался найти защиту у Романицы, но главный полицейский ХМАО якобы отрекся от подчиненного. В том числе, предчувствуя свою отставку.

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По словам источника, сейчас Романица ведет переговоры со своим руководством, выбивая должность для начальника УМВД по Сургуту Александра Ерохова. Согласно этой гипотезе, Ерохов может получить пост если и не главы МВД по ХМАО, то хотя бы заместителя. «Романица познакомился с Ероховым уже здесь, в ХМАО. Их часто видят вместе, ходят к одному массажисту в Сургуте, например. Не исключено, что есть другие кандидатуры, но эта самая очевидная», — считает собеседник.

Василий Романица отказался давать какие-либо комментарии корреспонденту «URA.RU», сославшись на занятость. В адрес руководителя главка направлен официальный запрос. Связаться с Александром Ероховым на момент публикации не удалось.

Добавим, в регионе обсуждают скорую отставку или перевод генерала, ссылаясь не только на коррупционные скандалы, но и на условия ротации, принятые в силовых структурах России — согласно этим неофициальным нормам, руководитель такого уровня не должен задерживаться на посту в одном регионе более пяти лет, а Романица возглавил МВД по ХМАО в 2011 году. Также отметим, предполагается, что решение будет принято в апреле—мае.

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