Жительнице Челябинска, которая пыталась продать ребенка соседки по коммуналке на органы, грозит уголовная ответственность.Следователи возбудили дело по статье «Клевета».
По данным НТВ, женщины поссорились из-за общего душа в квартире. Взгляды соседок на тему чистоты в ванной комнате разошлись и дело даже дошло до драки. Именно после этого бытового конфликта одна из женщин решила отомстить и разместила объявление о продаже малыша в Сети. В объявлении она указала не только телефон, но и домашний адрес «продавщицы». После этого маме мальчика посыпались угрозы со стороны незнакомых людей: «Мы тебя закопаем, ты животное».
Издание отмечает, что после того, как делом заинтересовались полицейские, обидчица съехала. Мать мальчика написала на бывшую соседку заявление.