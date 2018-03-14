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14 марта 2018
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Главные новости Челябинской области
11:14  14 марта 2018 3

В Челябинске пытались продать на органы живого ребенка

Клипарт. Иллюстрации на тему педофилии и детского насилия. Челябинск, игрушка, кукла, пупс
Сообщение о продаже малыша появилось в СетиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В соцсетях появилось объявление «Продам ребенка на органы!» с указанием адреса в Челябинске и номером телефона. К записи было приложено фото женщины с малышом на руках. Инцидентом уже заинтересовалась полиция, сотрудники которой вступили с «продавцом» в переписку.

«Мой друг скинул фото, где вы пишете, что продаете ребенка на органы, так ли это?», — написал ей в личные сообщения сотрудник полиции. «Да, продам, если цыгане не купят», — ответили силовику. «А какую цену просите?», — уточнил полицейский. Ему сообщили, что надо заплатить 200 тысяч рублей. «Где и когда удобно встретиться? Здоров ребенок?», — выяснял сотрудник. В ответ написали, что лучше «придти домой», указали адрес одного из бывших семейных общежитий и номер телефона.

Объявление оказалось фейковым
Социальные сети

В понедельник, 12 марта, сразу после переписки сотрудники полиции явились по указанному адресу. Готовилось возбуждение уголовного дела по ч.2 ст. 127.1 (торговля людьми, в целях изъятия у потерпевших органов и тканей). Встретившая их хозяйка была в полном недоумении. Она подтвердила, что фото с сыном, размещенное в аккаунте, ее, номер телефона также принадлежал ей. Но, по словам матери, она такого объявления не размещала. Возбуждать в отношении нее дело о покушении на торговлю сыном не стали. Сейчас опека выясняет условия, в которых живут мать с сыном.

«Это чей-то глупый розыгрыш! — заявила „URA.RU“ женщина. — Я уже написала четыре заявления в полицию». По данным источников в правоохранительных органах, под подозрением бывшая подруга женщины. Оказалась, что сама Людмила, поссорившись с приятельницей, написала от ее имени объявление в сети об оказании услуг интимного характера. 22 февраля подруга, которую представили в неприглядном виде, написала заявление в полицию на Людмилу. А чуть позже от имени Людмилы разместила сообщение о продаже ребенка «на органы».

В пресс-службе управления МВД по Челябинску корреспонденту «URA.RU» подтвердили факт обращения женщин с жалобами друг на друга о размещение от их имени порочащих объявлений. По данному факту отдел полиции по Тракторозаводскому району проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
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