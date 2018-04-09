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01:49  09 апреля 2018 0

В Кунгуре на посетителей кафе распылили порошок из системы пожаротушения. «Кашель на весь вечер и засыпанные вещи»

Засыпанная порошком одежда и обувь — еще не самое страшное, что могло случиться при сработке распылителяФото: «СВИП Кунгур»

Посещение одного из кафе в торговом центре «Лидер» в Кунгуре едва не закончилось печально. Из-за сработки системы пожаротушения людей, находившихся в помещении, засыпало специальным порошком.

Как сообщает СВИП Кунгур, семья — муж, жена и двое детей находились в помещении кафе, когда неожиданно рядом с ними произошло распыление специального противопожарного состава. «Раздается хлопок, затем второй, — приводит издание слова свидетельницы происшествия Ульяны Кобелевой. — Мысль была — какие-то идиоты петарды взорвали в помещении. Потом вижу у мужа за спиной образуется серое облако и в тот же момент клуб дыма по полу налетает на наш столик и ничего не видно. Вдыхаешь и в организм попадает взвесь, дышать тяжело, закашливаешься».

Поняв, что сработала система распыления порошка, посетители попытались найти выход из помещения, видимость в котором стала практически нулевой, но это удалось сделать не сразу. После того, как взвесь осела, кстати, пришлось возвращаться, чтобы забрать оставленные в панике личные вещи — сумки и верхнюю одежду. Они, как описывает женщина, были засыпаны порошком. Позже ей и ее мужу объяснили, что во время наладки противопожарной системы в здании, техники случайно что-то замкнули: якобы из-за этого и произошла сработка распылителя.

По информации издания, в ТЦ «Лидер» в системе пожаротушения действительно используются порошковые распылители. При этом, в соответствии с нормативами, распыление огнетушащих порошков разрешается только при отсутствии людей в помещениях. В некоторых странах требования безопасности и вовсе запрещают установку подобных систем в помещениях, где могут находиться люди — вдыхание порошка может привести к удушью или ингаляционным отравлениям.

Евгений Александров
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