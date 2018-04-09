Уральское предприятие потратит на спорт работников более ста млн рублей

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) подвели итоги физкультурно-оздоровительной работы в 2017 году. За год на эти цели выделили 100,4 млн рублей, рассказали «URA.RU» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».
Одним из приоритетных направлений социальной работы на ММК является формирование здорового образа жизни среди работников и их семей, поэтому на комбинате создали программу «ЗОЖ». Вышеуказанную сумму направили на ее реализацию, что включает содержание спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», а также на спорт и проведение спортивно-массовых мероприятий.
Всего за 2017 год в рамках программы «ЗОЖ» на площадках спортклуба организовали 62 спортивных праздника, в которых приняли участие около 9,5 тысяч работников Группы ММК и членов их семей. Около 3,5 тысяч человек участвовали в десяти видах спорта зимней Спартакиады и девяти видах — летней. Аквапарк «Водопад чудес» работники и члены их семей посетили свыше 34 тысяч раз. Активно участвуют сотрудники комбината в организованных коллективных выездах в горнолыжные центры ММК «Абзаково» и «Металлург-Магнитогорск» — в 2017 году их посетили почти 10,5 тысяч работников и членов их семей.