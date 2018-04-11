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11 апреля 2018
10 апреля 2018
06:59  11 апреля 2018 0

Россия заявила о готовности принять новых западных дипломатов

Москва, разное., высотка, мид, вечерний город
Москва планирует также пополнить состав диппредставительств на ЗападеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Российская сторона готова принять новых дипломатов взамен высланных зеркальными мерами из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Помимо этого, Москва также собирается пополнить состав своих заграничных учреждений на Западе.

По словам высокопоставленного источника в дипломатических кругах России, из всего списка стран, в отношении которых Россия приняла зеркальные меры в связи с «делом Скрипалей», только Британия не имеет возможности полностью восстановить численность дипперсонала, передают «Известия».

Стоит отметить, что МИД Чехии американское посольство подтвердили о готовности направить в Россию своих дипломатов. При этом, в дипмиссии США подчеркнули, что Москва имеет право также прислать в Соединенные Штаты новых сотрудников. Чтобы это совершить, необходимо запросить аккредитацию для заполнения вакантных должностей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Госдеп США предложил России прислать замену 60 дипломатам, которые были высланы из страны в конце марта по требованию американских властей.

Напомним, 26 марта Соединенные Штаты заявили о выдворении 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Это решение было принято в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ряд западных также бездоказательно обвинили Москву в причастности к происшествию. В качестве ответных мер Россия объявила персонами нон-гранта 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генерального консульства в Екатеринбурге. Кроме этого, было отозвано согласие на работу американского генконсульства в Петербурге.

Александр Черноскутов
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