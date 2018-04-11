Оштрафована компания, которая снесла телебашню в Екатеринбурге

13:22 11 апреля 2018 1

Легендарный долгострой снесли в два этапа Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Компания «Работы взрывные специальные», отвечавшая за снос телебашни в Екатеринбурге, оштрафована на 10 тысяч рублей за нарушение правил обеспечения безопасности воздушных судов. Об этом говорится в решении Свердловской транспортной прокуратуры.

В тексте решения уточняется, что речь идет о сигнальных огнях на вершине башни, которые были повреждены взрывниками при начале демонтажа в феврале. Позже выяснилось, что маяки удалось быстро восстановить, а специалисты аэропорта Кольцово были своевременно уведомлены об инциденте. «По результатам проверки АО „Р.В.С.“ привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.6 ст. 113 Административного кодекса РФ», — говорится в документе.

Напомним, что снос самого знаменитого долгостроя столицы Урала состоялся 24 марта. При демонтаже телебашни использовалась технология направленного взрыва, позволившая «уложить» большую часть объекта в заранее подготовленное место с земляной подушкой. После взрыва от телебашни остался 30-метровый огрызок, который позже был снесен. На освободившемся пространстве в ближайшие годы должна появиться ледовая арена для ХК «Автомобилист».