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11 апреля 2018
10 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:22  11 апреля 2018 1

Оштрафована компания, которая снесла телебашню в Екатеринбурге

Снос башни. Екатеринбург, недостроенная телевышка, обломок башни
Легендарный долгострой снесли в два этапаФото: Александр Ельчищев © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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Компания «Работы взрывные специальные», отвечавшая за снос телебашни в Екатеринбурге, оштрафована на 10 тысяч рублей за нарушение правил обеспечения безопасности воздушных судов. Об этом говорится в решении Свердловской транспортной прокуратуры.

В тексте решения уточняется, что речь идет о сигнальных огнях на вершине башни, которые были повреждены взрывниками при начале демонтажа в феврале. Позже выяснилось, что маяки удалось быстро восстановить, а специалисты аэропорта Кольцово были своевременно уведомлены об инциденте. «По результатам проверки АО „Р.В.С.“ привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.6 ст. 113 Административного кодекса РФ», — говорится в документе.

Напомним, что снос самого знаменитого долгостроя столицы Урала состоялся 24 марта. При демонтаже телебашни использовалась технология направленного взрыва, позволившая «уложить» большую часть объекта в заранее подготовленное место с земляной подушкой. После взрыва от телебашни остался 30-метровый огрызок, который позже был снесен. На освободившемся пространстве в ближайшие годы должна появиться ледовая арена для ХК «Автомобилист».

Сергей Макеев
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