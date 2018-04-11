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Главные новости Пермского края
16:16  11 апреля 2018 0

Антимонопольная служба проверит пермскую УК, которая открыла коммерческую фирму

Клипарт. ЖКХ. Екатеринбург, счетчик, коммунальные платежи, электроэнергия, жкх
Закупки по упрощенной схеме могут стать причиной антимонопольного разбирательстваФото: Анна Майорова © URA.RU

Антимонопольная служба заинтересовалась преобразованиями в пермской муниципальной управляющей компании, которая создала коммерческую фирму для закупок по упрощенному законодательству. Об этом «URA.RU» сообщила заместитель руководителя УФАС по Пермскому краю Марина Кудрявцева.

«Надо понимать цель создания коммерческой фирмы в муниципальной структуре, — отметила Марина Кудрявцева. — Если ООО будет получать деньги от МУПа на закупки и передавать товар материнской компании, то это уже обход закона. Тогда Пермское УФАС России будет реагировать. Но это уже возможно оценить только после детального изучения документов. Однако если коммерческая структура станет закупать товары для себя и за свои деньги, то это не нарушение».

Ранее «URA.RU» сообщало, что пермское муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» учредило одноименное ООО. В мэрии тогда пояснили, что цель создания коммерческой фирмы — возможность использовать менее строго 223-ФЗ о закупках. Муниципальное предприятие, в свою очередь, может привлекать подрядчиков только по федеральному закону №44-ФЗ, в котором больше требований.

Максим Ишматов
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