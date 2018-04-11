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11 апреля 2018
21:26  11 апреля 2018 0

Истребитель случайно сбросил бомбу за завод, есть пострадавшие

Ядерный щит. Челябинск., ядерная бомба
Пилот ошибся с местоположением целиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выполнявшийся учебный вылет истребитель Mirage 2000 случайно сбросил бомбу на завод компании Faurecia во Франции. Есть пострадавшие.

Инцидент произошел над населенным пунктом Ножан-сюр-Верниссон во французском департаменте Луара. Пилот неверно сориентировался на местности и принял завод за учебную мишень. В результате случайной бомбардировки пострадали два человека, сообщает агентство Nation News.

Как заявил СМИ представитель ВВС Франции полковник Оливье Село, авиабомба была учебной, взрывчатых веществ в ней не было. Планировалось, что сбросят ее на полигоне под Реймсом. Теперь в инциденте будет разбираться военная прокуратура. В первую очередь, ее задачей является выяснить, отчего возник сбой в геолокации.

Игорь Чукреев
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