Истребитель случайно сбросил бомбу за завод, есть пострадавшие

21:26 11 апреля 2018 0

Пилот ошибся с местоположением цели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выполнявшийся учебный вылет истребитель Mirage 2000 случайно сбросил бомбу на завод компании Faurecia во Франции. Есть пострадавшие.

Инцидент произошел над населенным пунктом Ножан-сюр-Верниссон во французском департаменте Луара. Пилот неверно сориентировался на местности и принял завод за учебную мишень. В результате случайной бомбардировки пострадали два человека, сообщает агентство Nation News.

Как заявил СМИ представитель ВВС Франции полковник Оливье Село, авиабомба была учебной, взрывчатых веществ в ней не было. Планировалось, что сбросят ее на полигоне под Реймсом. Теперь в инциденте будет разбираться военная прокуратура. В первую очередь, ее задачей является выяснить, отчего возник сбой в геолокации.