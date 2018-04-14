В городе Миассе Челябинской области в ТРК «Слон» обвалился потолок. Как сообщили очевидцы, упавшими конструкциями придавило женщину.
Инцидент произошел в одном из отделов торгово-развлекательного центра на втором этаже. После ЧП была объявлена эвакуация. По словам очевидцев, паники не было, а люди пытались оказать друг другу помощь, сообщает РЕН ТВ.
В результате инцидента пострадала женщина. На место приехали медики «скорой» и оказали ей необходимую помощь.
Как уточнили в следственном управлении СКР по Челябинской области, у пострадавшей поврежден грудной отдел позвоночника. Следовали начали проверку обстоятельств ЧП.
В середине марта в этом же ТРЦ произошло другое ЧП — ураганным ветром, порывы которого достигали 22 метров в секунду, оторвало часть кровли «Слона». В общей сложности стихией унесло 500 квадратных метров кровли.