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Главные новости Челябинской области
21:58  14 апреля 2018 0

Потолок обвалился в торговом центре на Урале. Есть пострадавшая. ФОТО, ВИДЕО

Потолок рухнул внезапно, когда в торговом центре было много посетителейФОТО: соцсеть «ВКонтакте»

В городе Миассе Челябинской области в ТРК «Слон» обвалился потолок. Как сообщили очевидцы, упавшими конструкциями придавило женщину.

Инцидент произошел в одном из отделов торгово-развлекательного центра на втором этаже. После ЧП была объявлена эвакуация. По словам очевидцев, паники не было, а люди пытались оказать друг другу помощь, сообщает РЕН ТВ.

В результате инцидента пострадала женщина. На место приехали медики «скорой» и оказали ей необходимую помощь.

Как уточнили в следственном управлении СКР по Челябинской области, у пострадавшей поврежден грудной отдел позвоночника. Следовали начали проверку обстоятельств ЧП.

В середине марта в этом же ТРЦ произошло другое ЧП — ураганным ветром, порывы которого достигали 22 метров в секунду, оторвало часть кровли «Слона». В общей сложности стихией унесло 500 квадратных метров кровли.

Феликс Сорокин
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