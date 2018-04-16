В Перми включат тревожные сирены

Главное управление МЧС РФ по Пермскому краю анонсировало проверку состояния местных систем оповещения. 17 апреля с 11.30 до 12.00 в региональной столице взвоют сирены, жителей просят сохранять спокойствие.
«Уважаемые граждане! Проверка системы оповещения носит учебный характер, это плановое мероприятие. Если вы услышали сигнал, звук сирен и речевое оповещение, сохраняйте спокойствие», — предупреждает жителей Перми пресс-служба ГУ МЧС РФ края.
Тестирование систем проводится в связи с приближением весеннего половодья и пожароопасного периода. Спасатели напоминают, что в чрезвычайной ситуации, услышав такой сигнал, необходимо отложить в сторону дела и включить телевизор или радио, где будут транслироваться необходимые инструкции по спасению.