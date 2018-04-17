В городской думе Екатеринбурга предложили ввести покупку транспортных карт для проезда в метро по паспорту — для идентификации пассажиров. Директор метрополитена отнесся к этой инициативе скептически.
Депутат гордумы Екатеринбурга Николай Косарев в ходе заседания во вторник, 17 апреля, заявил, что в метрополитене необходимо ввести систему идентификации пассажиров. «В аэропорт без паспорта нельзя, в поезд нельзя — почему бы нам не создать такую систему, при которой постоянные пассажиры метрополитена покупали бы „Екарты“ по паспорту. А мы бы потом знали, что за человек пришел в метро. Давайте подумаем и посчитаем, сколько будет стоить ввести такую систему», — предложил Косарев.
Директор ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» Андрей Панаиотиди, для которого заседание стало первым публичным появлением после назначения, возразил, что технически такую систему на данный момент реализовать сложно, к тому же непонятно, как такое нововведение усилит безопасность метрополитена. «Мы все равно к этому придем. Скоро всем людям чип зашьют, чтобы знать, кто чем занимается», — парировал Косинцев, однако поддержки у других депутатов не нашел.