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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:24  17 апреля 2018 0

Билеты в метро Екатеринбурга хотят продавать по паспорту. «Мы все равно к этому придем»

В екатеринбургском метрополитене усилены меры безопасности. Екатеринбург, екатеринбургский метрополитен, площадь 1905года, метро
Депутат предложил идентифицировать пассажиров по «Екарте»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городской думе Екатеринбурга предложили ввести покупку транспортных карт для проезда в метро по паспорту — для идентификации пассажиров. Директор метрополитена отнесся к этой инициативе скептически.

Депутат гордумы Екатеринбурга Николай Косарев в ходе заседания во вторник, 17 апреля, заявил, что в метрополитене необходимо ввести систему идентификации пассажиров. «В аэропорт без паспорта нельзя, в поезд нельзя — почему бы нам не создать такую систему, при которой постоянные пассажиры метрополитена покупали бы „Екарты“ по паспорту. А мы бы потом знали, что за человек пришел в метро. Давайте подумаем и посчитаем, сколько будет стоить ввести такую систему», — предложил Косарев.

Директор ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» Андрей Панаиотиди, для которого заседание стало первым публичным появлением после назначения, возразил, что технически такую систему на данный момент реализовать сложно, к тому же непонятно, как такое нововведение усилит безопасность метрополитена. «Мы все равно к этому придем. Скоро всем людям чип зашьют, чтобы знать, кто чем занимается», — парировал Косинцев, однако поддержки у других депутатов не нашел.

Данил Бардин
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