Изобретатели создали капсулу для безболезненных самоубийств

На выставке похоронной индустрии в Амстердаме показали «капсулу для самоубийств». По словам авторов изобретения, с помощью нее любой желающий может безболезненно уйти из жизни.
Устройство получило название Sarco и было разработано в Нидерландах, пишет РИА «Новости». Оно имеет футуристический дизайн. Авторами изобретения стали голландский дизайнер Александр Баннинк и активист из Австралии Филип Ничке, который много лет выступал за легализацию эвтаназии. «Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут», — так Ничке описал принцип действия капсулы.
На выставке показали только макет устройства, но посетители могли виртуально оказаться внутри, надев специальные очки. Изобретатели планируют построить действующий образец к концу года.