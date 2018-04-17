17:41 17 апреля 2018 0

У ТЦ собрались выяснять отношения несколько сот гастарбайтеров Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге в Железнодорожном районе найдено тело убитого гражданина Таджикистана. Убитого нашли спустя какое-то время после волнений, произошедших возле ТЦ «Ханой» на Сортировке.

«Слухи о двойном убийстве не подтверждаем. Убитый лишь один, в интересах следствия подробности не разглашаются», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Толпа в несколько сот гастарбайтеров собралась возле ТЦ «Ханой» на Сортировке в Екатеринбурге. По видеозаписи, появившейся в Сети, видно, что собравшиеся люди ведут себя агрессивно. В подстрочнике к видео сообщается: «Массовую драку организовал Джамшед, который является депортированным из РФ и ходит с поддельными документами, и его друг Шер. В результате нападение на предпринимателя ТЦ Ханой пострадали более чем 6 человек». По данным источника в правоохранительных органах, потасовка могла быть связана с переделом рынка между разными таджикскими кланами.

Между тем в УМВД по Екатеринбургу отрицают массовые беспорядки: «информация о массовой драке в районе, о котором идет речь, не подтверждается. В полицию поступило одно заявление от гражданина по факту причинения травм. По данному факту в настоящее время службой участковых уполномоченных отдела полиции № 10 проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение. Обстановка в районе, где произошел инцидент, находится под полным контролем территориального ОВД». Тем не менее спустя несколько часов был найден труп убитого.