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18 апреля 2018
17 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
10:53  18 апреля 2018 0

Нижнетагильские металлурги сократили сбросы сточных вод

НТМК реализует экологическую программуФото: пресс-служба НТМК

Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) в 2017 году снизил потребление свежей воды из местного водохранилища на 5,2 миллиона кубометров. На предприятии также уменьшили сбросы сточных вод на 15%.

Сокращение показателей произошло в рамках водоохранных мероприятий, которые коснулись замены водоводов, а также ремонта градирен и насосного оборудования. Кроме того, была проведена очистка прудков-осветлителей, где вода фильтруется от загрязняющих веществ.

«Кроме механической очистки, на ЕВРАЗ НТМК применяют биологическую, с использованием микроводорослей хлорелла и водяного гиацинта эйхорнии. Благодаря применению этих микроорганизмов, эффективность очистки воды в теплое время года увеличивается на 30%», сообщает пресс-служба комбината.

На предприятии отмечают, что специалисты управления охраны природной среды осуществляют постоянный контроль за соблюдением нормативов сбросов сточных вод и влияние на природные поверхностные воды.

Павел Маркуш
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