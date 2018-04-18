Нижнетагильские металлурги сократили сбросы сточных вод

Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) в 2017 году снизил потребление свежей воды из местного водохранилища на 5,2 миллиона кубометров. На предприятии также уменьшили сбросы сточных вод на 15%.
Сокращение показателей произошло в рамках водоохранных мероприятий, которые коснулись замены водоводов, а также ремонта градирен и насосного оборудования. Кроме того, была проведена очистка прудков-осветлителей, где вода фильтруется от загрязняющих веществ.
«Кроме механической очистки, на ЕВРАЗ НТМК применяют биологическую, с использованием микроводорослей хлорелла и водяного гиацинта эйхорнии. Благодаря применению этих микроорганизмов, эффективность очистки воды в теплое время года увеличивается на 30%», сообщает пресс-служба комбината.
На предприятии отмечают, что специалисты управления охраны природной среды осуществляют постоянный контроль за соблюдением нормативов сбросов сточных вод и влияние на природные поверхностные воды.