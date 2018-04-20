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Главные новости Челябинской области
16:34  20 апреля 2018 1

Мэрия Челябинска извинилась за мешки для трупов под окнами больницы

Длинные черные мешки смотрелись жутко и пугали прохожихФото: группа «Типичный Челябинск», «ВК»

Заместитель руководителя пресс-службы мэрии Челябинска Ксения Дурманова опубликовала на своей странице в Faceook официальные извинения от лица администрации горбольницы №1. Сообщение адресовано горожанам, чьи чувства были затронуты сбором мусора на территории ГКБ в мешки для трупов.

Инцидент произошел во время субботника в больнице. Дурманова подчеркнула, что размер или особенности мешков для сбора мусора никак не регламентируются и что чистота важнее, чем характеристики пакетов. «Сотрудники больницы при уборке своей территории использовали разные мешки, все зависело от размера и характеристик мусора. В частности, в ход шли и огромные пакеты для веток и палок», — пояснила замруководителя пресс-службы. Она также заверила, что заполненные мешки очень оперативно вывезли на полигон.

В группе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте» сообщается, что со старшей медсестрой провели воспитательную беседу. В пресс-службе городского управления здравоохранения в использовании списанных мешков для трупов во время субботника ничего криминального не увидели, рассказали в паблике.

Субботник на территории медучреждения прошел сегодня, 20 апреля. Заполненные мешки для трупов, которые лежали на территории ГКБ №1 на виду, очень напугали местных жителей. В социальных сетях инцидент вызвал широкое обсуждение, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
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