Мэрия Челябинска извинилась за мешки для трупов под окнами больницы

Заместитель руководителя пресс-службы мэрии Челябинска Ксения Дурманова опубликовала на своей странице в Faceook официальные извинения от лица администрации горбольницы №1. Сообщение адресовано горожанам, чьи чувства были затронуты сбором мусора на территории ГКБ в мешки для трупов.
Инцидент произошел во время субботника в больнице. Дурманова подчеркнула, что размер или особенности мешков для сбора мусора никак не регламентируются и что чистота важнее, чем характеристики пакетов. «Сотрудники больницы при уборке своей территории использовали разные мешки, все зависело от размера и характеристик мусора. В частности, в ход шли и огромные пакеты для веток и палок», — пояснила замруководителя пресс-службы. Она также заверила, что заполненные мешки очень оперативно вывезли на полигон.
В группе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте» сообщается, что со старшей медсестрой провели воспитательную беседу. В пресс-службе городского управления здравоохранения в использовании списанных мешков для трупов во время субботника ничего криминального не увидели, рассказали в паблике.
Субботник на территории медучреждения прошел сегодня, 20 апреля. Заполненные мешки для трупов, которые лежали на территории ГКБ №1 на виду, очень напугали местных жителей. В социальных сетях инцидент вызвал широкое обсуждение, писало «URA.RU».