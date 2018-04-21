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21 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:59  21 апреля 2018 0

Россия ввела новые военные корабли в Средиземное море. ФОТО

Корабли Черноморского флота усилят группировку у сирийских береговФото: пресс-служба МО РФ
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Сторожевые корабли «Сметливый» и «Пытливый» 21 апреля вошли в акваторию Средиземного моря. Во время перехода моряки выполнили комплекс боевых упражнений на черноморских в полигонах боевой подготовки в, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Минобороны России.

Предполагается, что в течение суток СКР пополнят соединение ВМФ России, в составе которого действуют боевые корабли и суда обеспечения, в том числе фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Кроме того, в Средиземное море направляются из Атлантики сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и танкер «Лена» Балтийского флота. Во время прохождения пролива Ла-Манш их сопровождает фрегат «Сент-Олбанс» ВМС Великобритании, пишет Nation News.

Как сообщало «URA.RU», 21 апреля в Средиземном море также приступили к выполнению задач американский авианосец «Гарри Трумэн» (Harry Truman), ракетный крейсер «Нормандия» (Normandy) и четыре эсминца. Ударная группа ВМС США располагает 90 самолетами и вертолетами, а также 6,5 тыс. человек личного состава.

«Накачка» флотских группировок у берегов Сирии последовала после массированного ракетного удара западной коалиции по территории страны. После предупреждения российских военных о возможности уничтожения по ракетам и их носителей, удар оказался весьма ограниченным. Большая часть выпущенных боеприпасов была уничтожена силами сирийской ПВО.

Владимир Васин
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