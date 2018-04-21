Ударная группа ВМС США достигла берегов Сирии

Авианосец «Harry Truman» и ударная группа ВМС США приступили к выполнению задач в Средиземном море. Об этом сообщил Пентагон в субботу, 21 апреля.
Американские военные не раскрывают конкретных целей и задач, стоящих перед ударной группой. Ранее США заявляли, что отправляют военных для обеспечения «безопасности, свободы и процветания Африки и Европы», — приводит слова вице-адмирала 6-го флота ВМС США Лизы Франчетти Nation News.
Авианосец, приписанный к порту Норфолк, вышел в Средиземное море в сопровождении ракетного крейсера Normandy и четырех эсминцев. На авианосце расположены 90 самолетов и вертолетов. Почти 6500 тысяч военных находятся в составе ударной группы. Данный поход в командовании флотом США называют плановым, напоминает «Русская планета».