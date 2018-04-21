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21 апреля 2018
Главные новости Москвы
13:18  21 апреля 2018 2

Ударная группа ВМС США достигла берегов Сирии

Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, берег моря, грот белый камень, средиземное море
Ударная группа выполняет секретные задания в Средиземном мореФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Авианосец «Harry Truman» и ударная группа ВМС США приступили к выполнению задач в Средиземном море. Об этом сообщил Пентагон в субботу, 21 апреля.

Американские военные не раскрывают конкретных целей и задач, стоящих перед ударной группой. Ранее США заявляли, что отправляют военных для обеспечения «безопасности, свободы и процветания Африки и Европы», — приводит слова вице-адмирала 6-го флота ВМС США Лизы Франчетти Nation News.

Авианосец, приписанный к порту Норфолк, вышел в Средиземное море в сопровождении ракетного крейсера Normandy и четырех эсминцев. На авианосце расположены 90 самолетов и вертолетов. Почти 6500 тысяч военных находятся в составе ударной группы. Данный поход в командовании флотом США называют плановым, напоминает «Русская планета».

Виктор Жуков
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