19:40 18 апреля 2018 0

Эти ракеты «приземлили» большую часть «Томагавков» Фото: скриншот видео минобороны САР

Министерство обороны Сирии обнародовало видео с новейшими зенитно-ракетными комплексами российского производства. Ролик появился после удара по республике, в ходе которого ПВО страны удалось уничтожить более 70 из сотни выпущенных по ней ракет США, Великобритании и Франции.

Оказалось, что, помимо привычных «Панцирей-С1», правительственные войска располагают их новейшими модификациями с радарами S-диапазона, способными «видеть» цели даже в условиях мощных помех. Ранее эксперты назвали именно новое радиолокационное оборудование возможной причиной неожиданно эффективных действий сирийских «пэвэошников», напоминают Nation news.

Также сирийцы продемонстрировали не менее известный ЗРК «Бук-М2Э» и ставший маленькой сенсацией пусковой модуль «Стрелец». Он устанавливается практически на любую технику и позволяет одновременно запускать несколько ракет «Игла», обычно используемых в переносных зенитно-ракетных комплексах. Благодаря возможности залповой стрельбы и мобильности «Стрелец» существенно расширяет возможности ПВО.

Как уже сообщало «URA.RU», 14 апреля авиация и боевые корабли США, Британии и Франции нанесли массированный удар крылатыми ракетами по территории Сирии. Прикрывающие собственные объекты российские зенитчики не стреляли, но сирийцам хватило и собственных возможностей. Большая часть их была уничтожена, а к ключевым объектам не прорвалась ни одна ракета. Сейчас во Франции разгорается собственный скандал: участвующие в операции три французских корабля и подводная лодка смогли выпустить лишь три ракеты — еще 16 не смогли стартовать из-за технических неполадок.