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23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
00:03  23 апреля 2018 0

Энтони Хопкинс шокировал фанатов своим домашним видео

Актер вызвал бурю эмоцийФОТО: Энтони Хопкинс, Twitter

Звезда Голливуда режиссер и композитор Энтони Хопкинс разместил в Twitter весьма странный шутливый видеоролик, который шокировал его поклонников, увидевших в поведении актера повадки Ганнибала Лектора.

На видео 80-летний Хопкинс кривляется и дурачится, раскачиваясь из стороны в сторону и закатывая глаза под веселую музыку. «Вот что происходит, когда вы постоянно работаете и не играете», — пояснил он. Некоторых поклонников пост по-настоящему шокировал. В поведении кумира они увидели не «игру», а людоеда, которого Энтони Хопкинс в свое время сыграл в фильме Джонатана Демме: «Это напугало меня больше, чем „Молчание ягнят“», «Я обязательно увижу это в своем ночном кошмаре».

Многих, к слову, эта безумная короткометражка рассмешила. «Лучшие 32 секунды моей жизни», «Легенда!», «Вы, мистер Хопкинс, покорили Интернет сегодня. Это самое замечательное видео, которое может быть», «Хахаха, прекрасно», — пишут поклонники в комментариях.

Как ранее писало «URA.RU», создатель самого страшного фильма в истории кинематографа — «Молчание ягнят» — режиссер Джонатан Демме скончался весной 2017 года. Причиной смерти 73-летнего Демме стали проблемы с сердцем.

Наталья Михалева
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