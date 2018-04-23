Энтони Хопкинс шокировал фанатов своим домашним видео

Звезда Голливуда режиссер и композитор Энтони Хопкинс разместил в Twitter весьма странный шутливый видеоролик, который шокировал его поклонников, увидевших в поведении актера повадки Ганнибала Лектора.
На видео 80-летний Хопкинс кривляется и дурачится, раскачиваясь из стороны в сторону и закатывая глаза под веселую музыку. «Вот что происходит, когда вы постоянно работаете и не играете», — пояснил он. Некоторых поклонников пост по-настоящему шокировал. В поведении кумира они увидели не «игру», а людоеда, которого Энтони Хопкинс в свое время сыграл в фильме Джонатана Демме: «Это напугало меня больше, чем „Молчание ягнят“», «Я обязательно увижу это в своем ночном кошмаре».
Многих, к слову, эта безумная короткометражка рассмешила. «Лучшие 32 секунды моей жизни», «Легенда!», «Вы, мистер Хопкинс, покорили Интернет сегодня. Это самое замечательное видео, которое может быть», «Хахаха, прекрасно», — пишут поклонники в комментариях.
Как ранее писало «URA.RU», создатель самого страшного фильма в истории кинематографа — «Молчание ягнят» — режиссер Джонатан Демме скончался весной 2017 года. Причиной смерти 73-летнего Демме стали проблемы с сердцем.