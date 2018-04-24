Пропавший в Перми 22-летний студент найден мертвым

Пропавшего в Перми 22-летнего студента политехнического университета Павла Ромашова нашли мертвым. Молодой человек бесследно исчез в ночь на воскресенье, 22 апреля.
Было известно, что в половине второго ночи Ромашов направлялся домой из микрорайона Крохалева, однако, с тех пор на связь парень не выходил. В понедельник, 23 апреля добровольцы поискового отряда сообщили, что молодой человек, не подающий признаков жизни, был обнаружен в этом же районе на улице Лукоянова, сообщает 59.ru. Причины смерти и детали случившегося в настоящее время не раскрываются. По факту инцидента проводится проверка и ведется поиск возможных свидетелей.
Молодой человек из Добрянки был студентом пермского политехнического университета. Он занимался биатлоном, а также принимал участие в студенческой команде КВН. В 2016 году ему присудили титул «Мистер Политехнический университет».