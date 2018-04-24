{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,77
Динамика за 2 недели
Евро 75,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 апреля 2018
23 апреля 2018
22 апреля 2018
21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Пермского края
01:23  24 апреля 2018 0

Пропавший в Перми 22-летний студент найден мертвым

Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, мвд, погоны, подполковник, полиция, гибдд, дпс
Причины смерти молодого человека пока не сообщаютсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пропавшего в Перми 22-летнего студента политехнического университета Павла Ромашова нашли мертвым. Молодой человек бесследно исчез в ночь на воскресенье, 22 апреля.

Было известно, что в половине второго ночи Ромашов направлялся домой из микрорайона Крохалева, однако, с тех пор на связь парень не выходил. В понедельник, 23 апреля добровольцы поискового отряда сообщили, что молодой человек, не подающий признаков жизни, был обнаружен в этом же районе на улице Лукоянова, сообщает 59.ru. Причины смерти и детали случившегося в настоящее время не раскрываются. По факту инцидента проводится проверка и ведется поиск возможных свидетелей.

Молодой человек из Добрянки был студентом пермского политехнического университета. Он занимался биатлоном, а также принимал участие в студенческой команде КВН. В 2016 году ему присудили титул «Мистер Политехнический университет».

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров