Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры

06:02 24 апреля 2018 0

Голливудский актер намерен заняться режиссурой ФОТО: Wikimedia Commons, nicolas genin

Известный американский актер Николас Кейдж собирается завершить актерскую карьеру. По его признанию, в будущем он намерен посвятить все свое время режиссерскому ремеслу.

«В настоящий момент я в основном играю в кино, и я планирую заниматься этим еще три или четыре года. Я хотел бы сфокусироваться на режиссуре», —приводит слова кинозвезды «Утро.ру».

По данным киноресурса IMDb, в настоящее время Кейдж снимается в пяти картинах, а также занимается озвучкой двух мультипликационных проектов. Примечательно, что 54-летний актер уже имеет опыт в режиссерской профессии: его дебютная и единственная кинолента под названием «Жиголо» вышла на экраны в 2002 году, пишет «Федеральное агентство новостей».

Николас Кейдж известен широкой публике своими ролями в фильмах «Без лица», «Воздушная тюрьма», «Скала», «Сокровище нации», «Угнать за 60 секунд», «Семьянин», «Оружейный барон» и многих других. В 1996 году он удостоился кинопремии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Покидая Лас-Вегас».