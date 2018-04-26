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26 апреля 2018
25 апреля 2018
02:15  26 апреля 2018 0

Супруга Виторгана показала роскошные апартаменты в центре Москвы за полмиллиарда. ФОТО

Звездная пара сдает роскошные апартаменты в районе АрбатаФОТО: личная страница Эммануила Виторгана в Instagram

Третья супруга известного актера Эммануила Виторгана — Ирина — сдает в аренду три роскошных квартиры в центре Москвы. Стоимость каждых апартаментов превышает 216 миллионов рублей.

Женщина опубликовала объявление в одном из сообществ по аренде недвижимости в Facebook. «Сдаю три помещения, я хозяйка. Все до 100 метров в центре Москвы в районе Арбата, Остоженки. Везде хороший ремонт. Цена — 120 тысяч. Комиссию агентствам плачу. Ирина», — цитирует ее объявление портал «Дни.ру».

Фото: Facebook.com/groups/cityrent

По словам экспертов недвижимости, каждая из квартир звездной пары оценивается в 216 миллионов рублей (3,5 миллиона долларов по текущему курсу). Таким образом, у семьи есть как минимум три свободных квартиры, общая стоимость которых превышает сумму в полмиллиарда рублей.

Напомним, в начале марта Ирина Млодик родила 78-летнему Эммануилу Виторгану девочку. Ребенка назвали немецким именем Этель. Чуть позже российский артист выразил сожаление, что не увидит свою новорожденную дочь в «полном расцвете». Когда дочь Виторгана и Млодик будет получать паспорт, актеру будет уже 92 года.

Александр Черноскутов
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