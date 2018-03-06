Когда дочь Виторгана будет получать паспорт, ему уже будет 92 года
Советский и российский актер Эммануил Виторган заявил об отсутствии надежд и сожалении о том, что не увидит свою новорожденную дочь в «полном расцвете». Когда дочь артиста и его третьей супруги будет получать паспорт, Виторгану уже будет 92 года.
«Жаль, что не увидим ее в полном расцвете, что я не увижу в полном расцвете это поколение. Но хотелось бы предположить, что оно должно быть обязательно лучше предыдущего», — цитируют «Дни.ру» народного артиста России.
Напомним, в пятницу, 2 марта, стало известно о рождении у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней супруги Ирины Млодик дочери. Девочку назвали Этель, сейчас пара ищет няню.