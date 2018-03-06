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06 марта 2018
04:45  06 марта 2018 1

Виторган прокомментировал рождение дочери. «Жаль, что не увидим ее в полном расцвете»

Когда дочь Виторгана будет получать паспорт, ему уже будет 92 годаФОТО: Wikimedia Commons, Schekinov Alexey

Советский и российский актер Эммануил Виторган заявил об отсутствии надежд и сожалении о том, что не увидит свою новорожденную дочь в «полном расцвете». Когда дочь артиста и его третьей супруги будет получать паспорт, Виторгану уже будет 92 года.

«Жаль, что не увидим ее в полном расцвете, что я не увижу в полном расцвете это поколение. Но хотелось бы предположить, что оно должно быть обязательно лучше предыдущего», — цитируют «Дни.ру» народного артиста России.

Напомним, в пятницу, 2 марта, стало известно о рождении у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней супруги Ирины Млодик дочери. Девочку назвали Этель, сейчас пара ищет няню.

Александр Черноскутов
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