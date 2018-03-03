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03 марта 2018
02 марта 2018
Главные новости Москвы
04:53  03 марта 2018 0

78-летний Эммануил Виторган стал отцом в третий раз

У Эммануила Виторгана до этого времени был отцом двоих уже взрослых детейФото: Schekinov Alexey /wikimedia.org

В пятницу, 2 марта, в СМИ появилась информация о том, что у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней жены Ирины Млодик родился ребенок. Сейчас пара ищет няню.

О новорожденном стало известно из сообщения Виторгана в Facebook: «Срочно нужна няня грудному ребеночку. С проживанием! В центре Москвы. Хорошо, если медицинский работник! Но необязательно». Позже эту информацию журналисту «СтарХит» подтвердила и сама Млодик.

По некоторым данным, девочку назвали немецким именем Этель.

У Эммануила Виторгана теперь трое детей. Двое из них — Ксения Румянцева и Максим Виторган.

Сергей Демин
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