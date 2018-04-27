Следователи проверяют медиков, которые не стали госпитализировать смертельно больного

22:32 27 апреля 2018 0

Мужчина умер сразу после того, как врачи заявили, что с ним все в порядке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Домодедово следователи проводят доследственную проверку действий персонала местной городской больницы. Поводом стала загадочная смерть мужчины после визита к врачам.

Пациент попал в медучреждение 17 апреля. Ночью ему стало плохо, он вызвал скорую и его доставили в больницу. Там мужчину осмотрели, но врачи оснований для госпитализации не увидели и отправили его домой. Вернувшись домой, мужчина скончался. Впоследствии стало известно, что причиной смерти стал разрыв аневризмы, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

В настоящее время, как уточняют в ведомстве, следователи запросили в больнице и на станции скорой помощи медицинскую карту пациента и подробности его несостоявшейся госпитализации. Кроме того, назначена медэкспертиза для уточнения причин смерти.