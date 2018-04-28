Жители ХМАО пожалуются губернатору Комаровой на нефтяников из «Сургутнефтегаза»

Жители Сургута готовятся писать жалобу губернатору ХМАО Наталье Комаровой на нефтяную компанию «Сургутнефтегаз», которая перекрыла для югорчан все дороги к своим месторождениям на территории Сургутского района. Об этом 28 апреля «URA.RU» сообщил житель Сургута Владимир Сюкрин.
По словам собеседника, нефтяники перекрыли практически все съезды и дороги на территории Сургутского района, и не пускают жителей к местам природного отдыха. «Это уже ни в какие рамки не лезет. Все дороги и съезды, даже грунтовые, перекрыты постами и шлагбаумами Сургутнефтегаза. Никого не пропускают, а просто посылают куда подальше», — рассказывает Владимир Сюкрин.
Также собеседник добавил, что если ситуация не изменится в ближайшее время, то недовольные жители Сургута планируют обратиться за помощью к губернатору ХМАО Наталье Комаровой, а также к президенту РФ Владимиру Путину. «Эта история уже продолжается несколько лет, но с каждым днем блокпостов становится все больше», — добавляет Сюкрин
Получить оперативный комментарий Сургутнефтегаза на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе ведомства попросили написать официальный запрос.
Стоит отметить, что это не первый скандал, связанный с перекрытыми нефтяниками дорогами. Как ранее сообщало агентство, представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС) пожаловались на жесткие притеснения со стороны сотрудников компании «Сургутнефтегаз». Аборигены уверяют, что из-за нефтяников потеряли возможность передвигаться между своими родовыми угодьями.