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29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
18:03  29 апреля 2018 0

Стало известно, как освобождали из СИЗО кормящую мать, осужденную за покупку земли. «Это не просто неоправданно жестокий приговор»

Ирина Сохарева выпущена из СИЗО-5. Екатеринбург, сохарева ирина, сохарев дмитрий
Ирина оказалась на свободе благодаря принципиальной позиции Генпрокуратуры в УрФОФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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После выхода на свободу жительницы Режа Ирины Сохаревой — матери малолетних детей, осужденной на три года тюрьмы за покупку трех земельных участков («URA.RU» вместе с ее родными встречало ее из СИЗО), ряд политиков развернул в соцсетях кампанию самопиара, приписывая ее освобождение к своим заслугам. «URA.RU» стало известно, как принималось судьбоносное решение, которое перевернуло жизнь женщины и которое может повернуть вспять ход ее уголовного дела. Как удалось выяснить агентству, ключевую роль здесь сыграла позиция Управления генпрокуратуры в УрФО.

«У меня изначально не было никакой надежды на местные органы власти и правоохранительные органы (города Режа), — рассказала „URA.RU“ уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова — Поэтому, когда Дмитрий, муж Ирины, обратился ко мне и рассказал об этой ситуации, я сразу же подготовила и направила обращение на имя заместителя генерального прокурора РФ в Уральском федеральном округе Юрия Пономарева».

Интервью с Татьяной Мерзляковой. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова: «Люди построили жилье для своей семьи — за это нельзя сажать в тюрьму!»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам Мерзляковой, ее основные доводы были такие: люди, не обличенные властью, на свои кровные средства построили себе дом — за это никак нельзя отправлять за решетку. «Сегодня до двадцати процентов обращений в мой адрес — „помогите с жильем“. А здесь люди построили жилье для своей семьи. Может быть, были допущены какие-то ошибки, но после построенного дома, на мой взгляд, нельзя сажать в тюрьму за это», — говорит Татьяна Георгиевна.

По ее словам, ее обращение, а также публикации в СМИ (в том числе на «URA.RU») были услышаны и внимательным образом изучены в надзорном ведомстве. «Я знаю, что после этого в Управлении генпрокуратуры в УрФО была проведена очень серьезная, глубокая проверка, — говорит Мерзлякова. — И я знаю личную позицию замгенпрокурора: это не просто неоправданно жестокий приговор.

Прокуратура должна сделать все возможно и невозможное, чтобы женщина вернулась к детям и находилась вместе со своим новорожденным ребенком.

Так и произошло» (ранее «URA.RU» сообщало, что в Свердловский облсуд поступало представление прокуратуры об изменении меры пресечения для Сохаревой).

Также, по словам Мерзляковой, от управления Генпрокуратуры в УрФО в адрес прокуратуры Режа и Свердловской областной прокуратуры поступили настоятельные рекомендации о том, какой линии должны придерживаться представители гособвинения при дальнейшем рассмотрении этого дела в суде. По данным «URA.RU», не исключено, что дело Сохаревой после рассмотрения в апелляции Свердловского облсуда будет направлено на пересмотр и, возможно, в дальнейшем изменится квалификация действий обвиняемой.

Семинар в прокуратуре Свердловской области. Екатеринбург, пономарев юрий
По мнению Мерзляковой, ключевую роль в судьбе женщины сыграла личная позиция замгенпрокурора в УрФО Юрия Пономарева
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Напомним, Ирина Сохарева девять лет назад взяла в аренду три участка под ИЖС. Чтобы выкупить их по льготной стоимости, на всех участках были построены фундаменты, затем на одном из них семья построила дом, на других фундаменты были демонтированы и проданы. В 2017 году, по рапорту сотрудника ФСБ полиция Режа возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» — Ирину обвинили в том, что она оформила фиктивные кадастровые паспорта: по версии следствия, никаких фундаментов на участках не было и женщина не имела права на льготную приватизацию земли. Суд признал Сохареву виновной и отправил в тюрьму, разлучив с новорожденным ребенком. После резонанса, вызванного публикациями (в том числе на «URA.RU») Свердловский областной суд принял решение изменить Сохаревой меру пресечения на подписку о невыезде. Апелляционная инстанция Свердловского облсуда рассмотрит ее дело 21 мая.

Андрей Гусельников
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